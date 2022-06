Minacce social a ministro Orlando, indagato presidente associazione di Perugia

Una perquisizione è stata eseguita nei confronti del presidente di un'associazione culturale in relazione a minacce social nei confronti del ministro per il Lavoro e le Politiche Sociali Andrea Orlando. L'uomo è indagato per i reati di diffamazione a mezzo social network e violenza o minaccia a un corpo politico.

L'indagato, lo scorso mese di febbraio attraverso il proprio profilo Twitter, aveva postato un commento ritenuto minatorio e offensivo nei confronti del ministro Orlando.

Nel corso dell'attività delegata alla polizia giudiziaria, è stato sequestrato all'uomo il telefono cellulare e un computer, la cui analisi è in corso per rilevare eventuali ulteriori contenuti simili a quelli descritti e memorizzati all'interno dei dispositivi informatici.