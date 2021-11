Minacce social a Nunzia De Girolamo: "Sono sotto attacco dei no vax"

Minacce social sull’argomento vaccini e green pass a Nunzia De Girolamo, che racconta la vicenda con un post sul suo profilo Instagram. Dopo avere pubblicato alcune foto degli insulti ricevuti su Telegram, la conduttrice televisiva ed ex politica italiana in un video sulle sue storie racconta: "Come avete letto ancora una volta sono sotto attacco dei no vax perché sono andata a una trasmissione televisiva e ho espresso la mia opinione su vaccini e Green Pass. E così, su un canale di Telegram hanno iniziato a minacciarmi, offendermi, dirmi brutte parole. Ora io ho la possibilità mediatica di difendermi, ma molte persone questo non possono farlo. Ho deciso di denunciare - dice De Girolamo - ma anche di non blerare i nomi di queste persone perché si devono vergognare di questi atteggiamenti".

Nunzia De Girolamo ricorda che esattamente un anno fa si era negativizzata dal Covid mentre il padre era ricoverato in ospedale in fin di vita proprio a causa della pandemia, e sottolinea: "Io so benissimo cosa significa avere il Covid e sono libera di dire ciò che penso".