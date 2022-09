Mindray presenta al mondo le innovazioni in ambito ematologico e i risultati accademici in occasione dell'ISLH 2022

BOLOGNA, Italia, 27 settembre 2022 /PRNewswire/ -- Il simposio internazionale sulle innovazioni tecnologiche in ematologia di laboratorio (ISLH 2022) si è tenuto dall'8 al 10 settembre a Bologna, in Italia. Questo evento ha visto Mindray (SZSE: 300760), uno dei principali sviluppatori e fornitori di dispositivi e soluzioni medicali a livello globale, presentare le proprie innovazioni in ambito ematologico e i risultati accademici agli esperti medici europei e mondiali.

Organizzato ogni anno, il simposio funge da piattaforma internazionale per la presentazione e la condivisione delle più recenti tecnologie, le nuove idee e i risultati della ricerca nell'ematologia di laboratorio.

In occasione dell' ISLH 2022, Mindray ha tenuto un seminario a tema "La nuova era della morfologia digitale", in cui la Prof.ssa Gina Zini e la Prof.ssa Anna Merino, due rinomate esperte di morfologia, hanno presentato una valutazione delle eccellenti prestazioni dell'Analizzatore morfologico cellulare digitale MC-80 di Mindray nella rilevazione di malattie onco-ematologiche facendo riferimento a casi clinici speciali e hanno spiegato come MC-80, attraverso immagini di cellule ematiche ad alta risoluzione, può aiutare i medici a monitorare e diagnosticare rispettivamente le malattie ematologiche maligne e non-maligne.

Durante la sessione poster dell'ISLH, sono stati presentati 32 poster degli utenti finali ematologici di Mindray, frutto di una valutazione rigorosa basata su informazioni esclusive e dati accademici eccezionali, che superano quelli di tutti gli altri espositori.

Prima dell'ISLH, Mindray ha attirato oltre 700 partecipanti all'Evento globale dal vivo HemaTalk Italy 2022. Il Dott. Ramon Simon-Lopez del dipartimento IVD Scientific Research and Medical Affairs di Mindray, ha sottolineato che l'azienda ha utilizzato le sue risorse globali per costruire una piattaforma di apprendimento e scambio per gli esperti medici globali e promuovere il futuro della medicina di laboratorio.

I partecipanti hanno avuto una conversazione online con il team di ricerca e sviluppo di Mindray per discutere il futuro dell'ematologia di laboratorio e le ultime tendenze nel tradurre in pratica i risultati della ricerca clinica. È seguita una sessione di domande e risposte in occasione della quale i partecipanti hanno ricevuto dagli esperti di Mindray risposta alle domande più interessanti.

Nello stand di ISLH 2022 Mindray ha presentato il suo nuovo Analizzatore morfologico cellulare digitale MC-80 e l'Analizzatore ematologico Serie BC-700, attirando grande interesse da parte dei visitatori.

La forza accademica di Mindray è stata anche riconosciuta dal comitato dell'ISLH, che ha assegnato a Mindray il "Berend Houwen Travel Award" per i suoi straordinari contributi al settore e all'eccellenza nel mondo accademico.

Informazioni su Mindray

Fondata nel 1991, Mindray è uno dei principali fornitori a livello mondiale di dispositivi e soluzioni medicali. Ci impegniamo per l'innovazione nei settori del monitoraggio dei pazienti e del supporto alla vita, della diagnostica in vitro, dei sistemi di imaging medico e dell'ortopedia. Attualmente i prodotti e i servizi di Mindray sono disponibili in oltre 190 Paesi e regioni.

Per maggiori informazioni, visitare www.mindray.com.

