Minelli: "Via reddito cittadinanza se non c'è Green pass"

"Chi percepisce il reddito di cittadinanza deve perdere il sostegno se sprovvisto di Green pass". Lo afferma all'Adnkronos l'immunologo clinico e allergologo Mauro Minelli, coordinatore per il Sud Italia della Fondazione per la Medicina personalizzata, commentando sulla provocazione che circola sui social, sostenuta dal Codacons, di bloccare il sussidio per chi è sprovvisto di certificato verde Covid-19.

"Poter contare su un ammortizzatore sociale non significa indugiare in una condizione indefinita di 'esserci senza esserci' e bearsene per essere immuni da pratiche che per altri lavoratori sono invece inalienabili - osserva -. Sarebbe come, senza capire perché, codificassimo una diseguaglianza ingiusta e odiosa. Se chi lavora rischia di perdere il posto se sprovvisto di Green pass, nel pieno rispetto di una uguaglianza sostanziale anche chi è destinatario del sussidio dovrà essere provvisto di pass vaccinale, salvo a perdere il diritto a percepire il sostegno. A meno che - conclude - non si voglia ammettere che chi lavora beneficiando del reddito di cittadinanza sia immune oltre che al Covid anche al lavoro. Ma quest'ultimo credo sia un pensiero del tutto infondato".