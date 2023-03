MINI: alluminio riciclato per i cerchi in lega della Cooper SE Cabrio

MINI Cooper SE Cabrio è una open completamente elettrica, il primo modello di serie del brand inglese a essere dotato di cerchi in lega realizzati con alluminio riciclato.

Un prodotto sostenibile che rafforza il concetto di economia circolare per BMW Group, così Nicolai Martin, Senior Vice President Development Automated Driving, commenta la scelta di equipaggiare una quattro posti scoperta completamente elettrica con un prodotto sostenibile.

I cerchi in lega della MINI Cooper SE Cabrio sono realizzati con alluminio 100% riciclato. È la prima volta che un veicolo di serie utilizza questa tipologia di prodotto, i cerchi sono realizzati in collaborazione con Ronal.

L’utilizzo di allumino riciclato consente non solo di diminuire sensibilmente l’approvvigionamento di materie prime ma anche di eliminare i processi di elettrolisi, dannosi e dispendiosi in termini energetici.

Quattro i principi fondamentali dell’economia circolare del BMW Group:

● Re:think

● Re:duce

● Re:use

● Re:cycle.

La prima auto scoperta completamente elettrica firmata MINI, prodotta in pochi esemplari, la nuova open a zero emissioni è stata completamente pensata al fine di essere sostenibile.

I cerchi in lega in alluminio riciclato consentono, oltre a rappresentare un unicum dal punto di vista stilistico, ottimizzano l’aerodinamica del veicolo, aumentando così la portanza, in tal modo l’impronta di carbonio sotto al veicolo viene notevolmente ridotta, sia in fase di produzione che di marcia.

L’alluminio riciclato consente di ridurre le emissioni, rispetto al carbonio i cerchi realizzati con questa tipologia di realizzazione sono più green fino al 75%, il che significa che le emissioni di carbonio passano da 130 kg a 30 kg. Gli intarsi presenti all’esterno dei cerchi riducono considerevolmente la resistenza aerodinamica.

La Cooper SE Cabrio anticipa futuri cambiamenti che riguarderanno l’intera produzione MINI

L’utilizzo di questa tipologia di cerchi consentirà anche al BMW Group di raggiungere ambiziosi obiettivi di sostenibilità e di economia circolare.