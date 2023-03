MINI Cooper SE Cabrio: elettrica e open

MINI Cooper SE Cabrio è la prima cabrio al mondo ad essere alimentata unicamente da un motore elettrico. Presentato come esemplare unico la scorsa estate, in soli otto mesi si è passati alla produzione.

Arriverà in Europa a partire dal mese di aprile in un numero limitato di unità, la MINI Cooper SE Cabrio sarà prodotta in soli 999 esemplari.

Stefanie Wurst, Head of the MINI Brand ha parlato di come il primo modello di MINI elettrica sia stata lanciata circa tre anni fa e che oggi è scelta in media da un cliente su 5. Pochi esemplari per un’auto che ancora una volta è portatrice di un piacere di guida del tutto simile a quello di un go-kart.

MINI Cooper SE Cabrio è disponibile in due colori carrozzeria

Una livrea Enigmatic Black o White Silver e diversi particolari in Resolute Bronze, dalle maniglie porte alle cornici dei fari anteriori e posteriori. Cambiano anche i loghi MINI, ora in un elegante Piano Black con il badge E presente sulla grembialatura anteriore e posteriore.

A sottolineare l’anima esclusiva e limitata di questa MINI, ci pensa una targhetta identificativa posta sulla plancia con numero progressivo di produzione 1/999.

Specifici per questa versione sono i cerchi in lega da 17 pollici con design Electric Power Spoke 2-tone, realizzati completamente in alluminio riciclato.

MINI Cooper SE Cabrio: dimensioni e prestazioni

Lunga 3.863 mm e con un passo di 2.495 mm, la Cooper SE Cabrio ha una capacità di carico di 160 litri. Cuore della Cabriolet elettrica inglese è un motore a zero emissioni da 184 CV prodotto negli stabilimenti del BMW Group di Dingolfing e Landshut.

La Casa madre dichiara uno 0 - 100 km/h in 8,2 secondi e un’autonomia fino a 201 km nel ciclo WLTP. La capote elettrica completamente in tessuto è azionabile fino a una velocità di 30 km/h.