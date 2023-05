MINI presenta Spike: il nuovo personaggio digitale

MINI presenta Spike, l’amico a quattro zampe che debutta nel mondo digitale. Ispirato a un bulldog inglese, Spike guiderà i conducenti attraverso il concept operativo della futura famiglia di nuovi modelli del brand made in UK.

MINI presenterà Spike in occasione della fiera Internazionale Auto Shanghai, in scena dal 18 al 27 aprile 2023. Un personaggio digitale che diventerà un art ott destinato ad accogliere i visitatori dello stand sotto forma di una grande scultura.

Spike si presenterà per la prima volta al pubblico comparendo sul display centrale OLED dei nuovi modelli MINI.

Una storia di successo quella di Spike e il Marchio MINI

Entrato a far parte del mondo MINI nel 2001, il bulldog con la sua statura compatta e potente, è entrato rapidamente nella mente degli automobilisti incarnando alla perfezione il brand inglese.

Oliver Heilmer, Head of MINI Design ha dichiarato: "MINI sarà sempre sinonimo di emozioni e di esperienze straordinarie. Ecco perché stiamo portando Spike nel futuro come personaggio digitale. E non è solo un esperimento di design: sta diventando un compagno che accompagna l'esperienza dell'utente".

Il MINI Design Team ha realizzato il bulldog digitale Spike partendo da uno schizzo iniziale, con l’obiettivo di realizzare una campagna versatile che attirasse l’attenzione sul veicolo.

Spike è stato già utilizzato come art toy in occasione della prima mondiale della MINI Concept Aceman.

Un legame emotivo tra l’Uomo e la vettura che rafforza l’esperienza emozionale tra il digitale e il personale.