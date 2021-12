MINISO aumenta la sua presenza in Italia e cresce in popolarità.

ROMA, 8 dicembre 2021 /PRNewswire/ -- Al termine del 2021, MINISO è orgoglioso di dichiarare un anno di successi in Italia. Dal suo ingresso nel mercato italiano ad aprile, MINISO ha aperto 10 negozi in tutto il paese, incluso l'ultimo flagship store, al Centro Commerciale Vulcano Buono, ad ottobre. E sono attualmente in programma altre 4 aperture di punti vendita per il 2021, oltre a negozi a Milano, nella capitale della moda, il prossimo anno.

MINISO attribuisce il successo in Italia alla sua intensa strategia di localizzazione. Ad oggi, il marchio ha collaborato con oltre 20 influencer, coinvolgendoli in iniziative di marketing, come visite in negozio, esperienze di acquisto e recensioni di prodotti. A Roma, ad esempio, un furgoncino vintage anni '70, è stato utilizzato per promuovere il marchio attraverso un tour nei punti più belli della città, con influencer locali a bordo che offrivano regali e scattavano foto con i clienti. Iniziative creative e divertenti come queste hanno aiutato MINISO a entrare in contatto con il pubblico dei più giovani e consentito di aumentare fino 3 volte il fatturato nelle vendite, all'interno dei punti vendita italiani.

"Quando MINISO è arrivata in Italia, avevamo notato che le restrizioni causate dal COVID-19 avevano reso le persone ancora più desiderose di stare insieme con gli amici", ha affermato Edward Zhu, Direttore del mercato MINISO Europa. "Le persone amano il divertimento e sono socievoli – questo è ciò che siamo anche noi. Il party bus e gli influencer locali hanno raccontato l'identità di MINISO: un marchio nato per consentire a tutti di esprimersi, di fare esperienze e di vivere il divertimento".

La localizzazione è al centro della strategia di marketing e di crescita globale all'estero di MINISO. Si aggiunge all'alta qualità dei prodotti a prezzi accessibili e al loro design accattivante. Al 30 novembre, MINISO conta su una rete di 169 negozi in Europa ed è attualmente presente in 21 mercati europei.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.miniso.com.

