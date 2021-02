ministra Messa all'assemblea Crui, Resta garantisce sostegno

Roma, 18 feb. (Adnkronos)

I Rettori delle università italiane hanno dato oggi il benvenuto al neo ministro Cristina Messa durante l'assemblea mensile della Crui cui ha partecipato la neotitolare del Mur. "L'università è un’importante infrastruttura del paese. L'infrastruttura della conoscenza, della formazione, della ricerca e dell'innovazione" ha sottolineato il presidente della Crui, Ferruccio Resta.

"In questo momento storico, quindi, l'università è una risorsa fondamentale per disegnare il futuro del Paese" e, ha detto ancora Resta durante l’incontro, "in questo inizio di legislatura, che vede imminente la definizione del programma Next Generation Eu, la Crui si impegna a collaborare con il nuovo Governo e il Ministro, puntando su qualità e innovazione delle proprie proposte e garantendo l'attenzione al diritto allo studi".

In quest’ottica, la Crui si è poi dichiarata pronta ad affiancare il Ministro per una ripartenza che metta al centro due beni fondamentali: i giovani e la ricerca, "ovvero il capitale umano e i saperi indispensabili all’innovazione". Nell’avviare il nuovo ciclo, la Crui ha approfittato infine per ringraziare il ministro uscente Gaetano Manfredi per "il grande lavoro svolto a supporto del sistema universitario e nella gestione delle difficili fasi della pandemia".