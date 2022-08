Polizia Postale: in aumento casi di ricatto a sfondo sessuale

"Negli ultimi mesi stanno vertiginosamente aumentando i casi di sextortion in danno di adolescenti attraverso i social network. Sono già oltre un centinaio le segnalazioni ricevute dalla Polizia Postale. Sono minori per lo più tra i 15 e i 17 anni e anche più piccoli". Lo comunica in una nota la Polizia Postale.