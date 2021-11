Minori, presentati a Roma libri di Alessandra Gatto su responsabilità genitoriale e adozione

Sono stati presentati nei giorni scorsi al Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università Roma Tre i volumi di Alessandra Gatto "Diritto minorile: Responsabilità genitoriale- Adozione - Processo penale minorile"(2020) e "L'adozione del minore"(2021).

Nel volume sul Diritto Minorile l’autrice, Magistrato presso il Tribunale dei Minori di Caltanisetta, ripercorre le garanzie e i diritti fondamentali del minore alla luce della giurisprudenza nazionale e sovranazionale e pone in luce l’importanza del riconoscimento della cosiddetta autonomia dell’adolescente. Quest’ultimo è difatti titolare del diritto ad autodeterminarsi: lo stesso è chiamato ad esprimere non solo la propria opinione in ordine alle questioni che lo riguardano ma anche ad effettuare le proprie scelte di vita. Sotto tale profilo è riconosciuta al minore la capacità a contrarre matrimonio, a prestare la propria attività lavorativa e a effettuare il riconoscimento del rapporto di filiazione, sempre che sussistano i presupposti previsti dalla legge.

Alessandra Gatto si sofferma inoltre sul diritto del minore ad essere cresciuto da entrambi i genitori, diritto che non viene meno a seguito della disgregazione del nucleo familiare e di trasferimento di residenza del genitore anche in altro Stato. A questo proposito viene analizzata la giurisprudenza che riconosce, in tali casi, la possibilità di disporre l’affidamento condiviso del minore.

L’autrice pone poi in rilievo l’importanza della verifica del contesto familiare del minore, nell’ipotesi in cui siano state segnalate criticità al Procuratore presso il Tribunale per i minorenni, sottolineando il dovere dello Stato di intervenire affinché siano rimossi gli ostacoli di natura economica che possano ostacolare l’esercizio della responsabilità genitoriale, costituendo l’allontanamento del minore dalla famiglia l’extrema ratio e potendosi ricorrere al meccanismo adottivo solo ove il suddetto intervento sia risultato inefficace.

Altro aspetto preso in considerazione dall’autrice riguarda le misure previste dall’ordinamento a tutela dei familiari sia di natura penale, quali le misure cautelari e pre-cautelari dell’allontanamento del genitore dalla casa familiare del genitore maltrattante che può essere disposto anche in via di urgenza e del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, sia di natura civile, quali gli ordini di protezione contro gli abusi familiari e l’allontanamento del genitore dalla casa familiare.

Altri profili sono analizzati nei volumi in ordine al processo penale minorile le cui regole mirano ad agevolare per quanto possibile la rapida fuoriuscita del minore dal circuito penale, riducendo le ipotesi di trattamento carcerario.