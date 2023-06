MINT: kick off ufficiale del nuovo headquarter Global di Milano

1400 MQ completamente dedicati ad “Advertising Resource Management” (ARM): un’occasione unica per annunciare anche l’inizio delle Operations in Germania e negli Stati Uniti.

Più di 300 persone hanno partecipato all’inaugurazione del nuovo quartier generale di MINT, durante il quale il CEO Andrea Pezzi ha spiegato come l’ARM sta guidando l’evoluzione dell’Advertising e annunciato l’opening di 2 nuovi mercati: Germania e USA. Un’ opportunità per presentare tutte le declinazioni del mondo MINT: MINT ENTERPRISE, MINT ADVISORY, MINT PODCAST e la MINT ACADEMY.

Milano, 29 giugno 2023.MINT azienda leader dell’Advertising Resource Management, ha accolto più di 300 ospiti tra i rappresentanti delle più grandi aziende italiane e addetti ai lavori del mondo dell’Advertising nel nuovo headquarter di oltre 1400mq lungo il Naviglio Grande a Milano. Minimalismo, stile Industriale, Sostenibilità ed Innovazione sono il trait d’union dei nuovi uffici di Milano.

Una vera e propri “MINT GALLERY” ha fatto scoprire agli ospiti come l’intelligenza artificiale e l’automazione completano la gestione delle risorse pubblicitarie e ha presentato tutte le novità del mondo MINT: MINT ENTERPRISE, MINT ADVISORY e le novità legate alla MINT ACADEMY e MINT PODCAST.

La struttura del nuovo quartier generale ruota intorno ai 4 core values, acronimo del nome dell’azienda: Mankind, Impact, Nimble, Together. La filosofia è quella di mettere le persone al centro del progetto e di potenziarne il pensiero, come espresso nel pay-off aziendale: Empower Human Thinking.

Un grande e moderno openspace ricavato dalla caratteristica architettura industriale del secolo scorso con più di 100 workstation indipendenti accoglierà i MINTERS che giorno dopo giorno contribuiscono allo sviluppo dell’azienda con passione, energia e dedizione.

Al centro c’èun unico e grande cubo di legno e vetro che rappresenta il cuore pulsante dell’attività di MINT e ospita gli uffici del management, a rappresentare l’importanza del lavoro di squadra e della trasparenza. Meraviglioso infine l’Auditorium – GREENFIELD – un moderno anfiteatro con potentissime tecnologie all’avanguardia, studiato per ospitare oltre 100 persone e connettersi con tutto il mondo: un luogo unico, volto allo sviluppo e allo stimolo della crescita dell’intelligenza umana, attraverso workshops, webinars e seminari dedicati, che verrà messo a disposizione per tutti gli appuntamenti sviluppati da MINT.

“Ciò che abbiamo creato è la versione tangibile della nostra identità aziendale, del prodotto e del grande cambiamento di mercato che rappresentiamo. MINT è da oggi un luogo in cui collaborare con i clienti, fare formazione e cultura di un mercato in grande cambiamento. Questo progetto è stato studiato per essere replicabile in tutti i Paesi in cui stiamo aprendo” afferma Andrea Pezzi, CEO di MINT.

Durante la serata, lo spazio MINT è diventato un teatro digitale con proiezioni dedicate al racconto di come l’intelligenza artificiale e l’automazione in MINT stiano rivoluzionando il mondo dell’advertising. Andrea Pezzi ha comunicato ufficialmente l’inizio delle operations nel mercato degli Stati Uniti d’America e della Germania, due pietre miliari che si aggiungono alle aperture in Francia e Inghilterra alla fine del 2022. Si consolidano così le posizioni di MINT in Europa e si aprono gli USA,oltre al Brasile dove l’azienda ha già una sede a San Paolo.

