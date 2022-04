Mirabilandia e Mattel ancora insieme per “Hot Wheels City - La Nuova Sfida”

Lo stunt show più acclamato d’Europa torna con una storia tutta nuova

Ravenna, 19 aprile 2022

Nella stunt arena di Mirabilandia va in scena la nuova edizione di “Hot Wheels City – La nuova sfida”, lo spettacolo che quest’anno farà impazzire il pubblico del parco divertimenti più grande d’Italia.

Chase, Cris ed Elliot faranno di tutto per proteggere i cittadini di Hot Wheels City da una nuova minaccia: Draven, uno scienziato malvagio alle prese con delle creazioni mostruose a base di Slime Gasoline con il solo scopo di distruggere la città. Le note della musica dal vivo insieme al rombo dei motori delle auto, delle moto e dei camion che scenderanno in pista saranno la colonna sonora di inseguimenti, sorpassi e spettacolari acrobazie dei migliori stuntmen.

Ce la farà ancora una volta lo Sceriffo a sconfiggere il nuovo pericolo e a riportare l’ordine e la pace in città? La sfida è accettata e la gara più che mai aperta…e si concluderà con il mitico loop mobile di 18 metri di altezza, il più alto mai eseguito prima in un parco divertimenti.

“Nella stagione dei 30 anni del Parco è davvero un piacere per Mirabilandia rinnovare la partnership con Mattel e presentare la nuova edizione del nostro spettacolo di punta, dichiara Riccardo Capo, direttore generale di Mirabilandia. Da ormai 7 anni il nostro stunt show insieme al brand Hot Wheels fa sognare milioni di visitatori con la passione per i motori: i più piccoli, che ancora si divertono con le piste e le macchinine, rivivono i loro giochi a grandezza naturale, i più grandi apprezzano le evoluzioni mozzafiato da show dei record con i migliori professionisti del settore”.

Riprende il via anche quest’anno la partnership tra Mirabilandia e Mattel, una tra le più importanti case produttrici di giocattoli al mondo. Giunta al suo settimo anno consecutivo, la felice collaborazione prevede una serie di spettacolari stunt show ad altissimo tasso di adrenalina che porteranno la firma del brand Hot Wheels. La partnership prevede la brandizzazione delle scenografie e degli allestimenti dello Stunt Show e di tutti gli automezzi.

“Siamo molto orgogliosi di questa partnership con Mirabilandia” afferma Andrea Ziella Head of Marketing and Digital Mattel Italia “L’essenza di questo spettacolo sta nel catturare le emozioni che si sono provate da bambini giocando con Hot Wheels e concretizzarle nella vita reale a grandezza naturale” continua “Realizzando una straordinaria acrobazia con il loop mobile più alto (18 metri di altezza) mai eseguito prima in un parco divertimenti coinvolgiamo i fans di tutte le età in un avvenimento mozzafiato, come solo Hot Wheels sa fare. È grazie allo staff di Mirabilandia, che ha accolto con entusiasmo le nostre adrenaliniche proposte, che riusciamo a dare anche al pubblico italiano la possibilità di assistere ad uno show mozzafiato”.

Per maggiori informazioni: mirabilandia.it