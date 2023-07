Miretti all'Empoli? L'ultima idea di calciomercato

Il giovane centrocampista della Juventus potrebbe andare in prestito alla squadra azzurra

Il futuro immediato di Fabio Miretti potrebbe non essere alla Juventus. Il centrocampista italiano potrebbe non vestire la maglia bianconera nella prossima stagione per trovare maggiore continuità altrove.

Uno dei club più interessati, al momento, sembra essere l'Empoli. Il club toscano, da sempre molto attento ai giovani di talento, nelle ultime ore ha avviato i primi contatti con la Vecchia Signora per chiudere la trattiva per Miretti.

Stando alle ultime indiscrezioni, la Juventus potrebbe cedere Fabio Miretti in prestito. Il centrocampista italiano dovrebbe rinnovare comunque il suo contratto con i bianconeri per poi accasarsi altrove con la formula del prestito secco.

Dopo l'interessamento del Genoa che vi avevamo raccontato, nelle ultime ore si è fatta viva con forza l'Empoli. Occhio quindi a questa pista di mercato: Miretti potrebbe essere titolare nel club toscano e vero protagonista nel prossimo Fantacalcio.

Fantacalcio.it per Adnkronos