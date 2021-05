Misiani: "Contributo manager cruciale per sviluppo e ristrutturazione"

"Le imprese sono una ricchezza straordinaria. Da questo punto di vista, tutto quello che può incentivare un processo di aggregazione credo debba essere costruito da un punto di vista della politica economica fiscale e dal punto di vista delle iniziative imprenditoriali, perché la competizione è serrata, il sistema economico è attraversato da processi di cambiamento che sono stati accelerati nella fase della pandemia". A dirlo Antonio Misiani, senatore e responsabile economico del PD, in occasione dell'assemblea di Manageritalia (Federazione nazionale dirigenti, quadri e professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato) dal titolo 'Riprendiamoci il gusto del futuro'.

"Tutti - sostiene - siamo chiamati a cambiare, a metterci in discussione. Il contributo del mondo manageriale da questo punto di vista è assolutamente cruciale per la professionalità, le competenze e la capacità di direzione che esprime, sia in un'ottica di sviluppo sia nell’ottica dell’esigenza di ristrutturazione che investirà tante imprese colpite da una crisi che è stata molto severa nel 2020 e che verrà recuperata, questo almeno dicono le previsioni, solo a fine 2022. Noi abbiamo quindi davanti un anno e mezzo di transizione che andrà gestito con grande attenzione sotto diversi profili".