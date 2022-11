Vigili del fuooco hanno confermato morte 2 persone, ma non le cause dell'incidente

Due dei missili russi lanciati oggi contro l'Ucraina sarebbero caduti su Przewodow, un paese polacco vicino alla frontiera ucraina. Nel video l'arrivo dei soccorsi sul luogo dell'impatto. Due persone sono morte, così come confermato dai vigili del fuoco i quali hanno precisato però che non sono ancora chiare le cause dell'incidente.