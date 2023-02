Missione Luna, Parmitano: "Tutto ok, ad aprile-maggio nomi equipaggio"

"Per fine aprile o inizio maggio avremo la rosa dei nomi di chi parteciperà alla storica missione di ritorno alla Luna" ha riferito l'astronauta italiano dell'Esa, Luca Parmitano, intervendo alla conferenza di presentazione dei risultati della ricerca dell’Osservatorio Space Economy della School of Management del Politecnico di Milano.

"Al momento con la Boeing e la Airbus sono in costruzione i sistemi della missione, tutto procede. Sembra fantascienza ma in realtà sta succedendo proprio in questi giorni. E' fantastico", ha detto Parmitano in collegamento da Houston (Usa). Riguardo alla prima missione Artemis 1, l'astronauta ha riferito che "abbiamo recuperato tutti i payload di Artemis 1 ed è iniziato il download dei dati della missione".

"Lo spazio è una destinazione importante per l'economia", ha spiegato Parmitano. Le Pmi insieme alle grandi imprese italiane hanno l'opportunità di unirsi alla filiera già esistente di capacità umane e tecnologiche nazionali e questo non va sprecato, ha ammonito. "Le risorse esistenti vanno implementate e non vanno sprecate", ha detto ricordando che "l'Agenzia Spaziale Italiana ha già dato sostegno" a questo mondo "attraverso concorsi e budget importanti, questa è una opportunità da cogliere. La Space Economy - ha ribadito - è una delle industrie più promettenti".