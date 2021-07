Missioni, Camera respinge risoluzione su 'no' sostegno Guardia libica

La Camera ha respinto la risoluzione presentata a prima firma Palazzotto, e sottoscritta da una trentina di deputati, in cui si diceva di no al sostegno italiano all'azione della Guardia costiera libica per il pattugliamento delle coste. Sulla risoluzione il governo aveva espresso parere negativo. I favorevoli sono stati 40, i contrari 376, 21 gli astenuti. La Camera ha poi approvato la risoluzione di maggioranza sulle missioni internazionali con 438 sì. Il voto riguarda la parte principale del testo, che è sottoposto a votazione per parti separate.

"La Camera ha scelto di confermare la collaborazione con la guardia costiera libica. Ancora una volta abbiamo votato contro in pochi, troppo pochi. Ancora una volta una scelta orribile, una giornata orribile", commenta su Twitter Matteo Orfini del Pd.