Missioni e trasferte, ecco quanto spendono le Regioni

Quanto spendono le Regioni italiane per indennità di missione e trasferta? A calcolarlo un report realizzato per l'Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, che, nell'ambito del progetto 'Pitagora', ha stilato una classifica dei costi sostenuti nel 2020 dalle Regioni (per questa voce di spesa non sono presi in esame i dati dei capoluoghi di Provincia in quanto in questo caso non comparabili) per il mantenimento dei loro uffici e delle loro strutture, con tanto di assegnazione di rating.

Il Centro Ricerche della Fondazione, infatti, analizza tutti i dati finanziari ufficiali dell'ente pubblico in questione e attraverso algoritmi di ricerca scientifica individua potenziali sprechi, ovvero spese critiche nei conti pubblici. Le spese dell'ente in relazione alle singole voci vengono confrontate con il benchmark di riferimento e, a seconda dei livelli di scostamento di spesa individuati, si parla di ‘performance positiva’ (quando la spesa è inferiore o uguale alla media), ‘scostamento lieve’ (quando la spesa è compresa tra la spesa media e il 30% in più), ‘scostamento considerevole’ (quando la spesa è compresa tra lo scostamento lieve e il 100% in più), ‘spesa fuori controllo’ (quando la spesa supera di oltre il 100% la spesa media). Il rating - che si basa esclusivamente su dati contabili oggettivi scevri da qualsiasi valutazione discrezionale - assegna alla migliore performance la tripla 'A', mentre alla peggiore viene attribuita la lettera 'C'.

A Piemonte, Toscana e Puglia AAA in spesa indennità trasferte - Piemonte, Toscana e Puglia sono le Regioni italiane più 'virtuose' nelle spese sostenute per indennità di missione e di trasferta. Sono le uniche tre ad aggiudicarsi il rating complessivo AAA nella speciale classifica elaborata per l'Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell'ambito del progetto 'Pitagora', che prende in esame i costi sostenuti nel 2020 da Regioni e capoluoghi di Provincia. In particolare, per questo tipo di spese, nel 2020 il Piemonte ha speso 3.063,40 euro, la Toscana 2.976,69 euro e la Puglia 6.383,45 euro.

Tra le Regioni più efficienti per questa voce, con un rating compreso tra A e AAA, ne troviamo due con la doppia AA - Marche (3.234,26 euro) e Veneto (15.598,03) - e tre con la A: Abruzzo (6.590,63 euro), Emilia-Romagna (42.598,64), Lombardia (43.790,42).

Tra le Regioni con performance ‘intermedie’ figurano, invece, con BBB Campania (285.166,33 euro) e Liguria (84.678,36), con la BB Basilicata (66.986,43), e Lazio (354.774,09) e con la B la Sicilia (977.568,30). Mentre risultano non comparabili per questa voce i dati di Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta.

Calabria e Molise meno efficienti in spesa trasferte con rating C - Calabria e Molise sono le Regioni meno efficienti nelle spese sostenute per indennità di missione e di trasferta. Sono le uniche a ricevere la 'C', il rating peggiore assegnato dalla speciale classifica elaborata per l'Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell'ambito del progetto 'Pitagora', che prende in esame i costi sostenuti nel 2020 da Regioni e capoluoghi di Provincia.

Nello specifico, per questa voce, nel 2020, la Calabria ha speso 419.935,65. Una cifra, tuttavia, che si è più che dimezzata rispetto agli anni precedenti, quando ammontava nel 2017 a 1.164.928,83 euro, nel 2018 a 1.047.580,97 e nel 2019 a 1.065.373,89.

Quanto al Molise, per questa voce, nel 2020 ha speso 110.030,66. Dato comunque in calo se confrontato ai 234.824,87 euro del 2019, anno in cui si è registrato un picco, dopo l'incremento già registrato nel 2018 (219.238,86) rispetto al 2017 (183.044,81).

In Sicilia record spesa trasferte, 977.568 euro nel 2020 - La Sicilia è la Regione italiana che, in valore assoluto, detiene il record per le spese sostenute per indennità di missione e di trasferta. Con 977.568,30 euro spesi nel 2020 stacca in maniera significativa tutte le altre Regioni, ottenendo comunque un rating, la 'B', che non è il peggiore. E' quanto emerge dalla speciale classifica elaborata per l'Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell'ambito del progetto 'Pitagora', che prende in esame i costi sostenuti nel 2020 da Regioni e capoluoghi di Provincia.

Subito dopo la Sicilia, fra le Regioni con gli importi più elevati di uscite per questa voce, superiori a 100.000 di euro, si trovano Calabria (419.935,65), Lazio (354.774,09), Campania (285.166,33), Valle d’Aosta (199.190,78), Molise (110.030,66). Con importi elevati, compresi tra 40.000 e 100.000 euro, seguono, nell’ordine: Liguria (84.678,36), Basilicata (66.986,43), Sardegna (57.781,12), Lombardia (43.790,42), Emilia-Romagna (42.598,64).

In Trentino A.A. spesa più bassa per trasferte, 1.830 euro in 2020 - Il Trentino Alto Adige è la Regione italiana che, in valori assoluti, ha la minore spesa sostenuta per indennità di missione e di trasferta: 1.830,97 euro nel 2020. E' quanto emerge dalla speciale classifica elaborata per l'Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell'ambito del progetto 'Pitagora', che prende in esame i costi sostenuti nel 2020 da Regioni e capoluoghi di Provincia.

Fra le Regioni che spendono meno per questa voce, sempre in valori assoluti, con un importo inferiore a 20.000 euro troviamo il Veneto, che registra 15.598,03 euro, seguito, a distanza da: Abruzzo (6.590,63), Puglia (6.383,45), Friuli Venezia Giulia (5.731,45), Marche (3.234,26), Piemonte (3.063,40), Toscana (2.976,69).