Mistero Lukashenko, sparito dal 9 maggio

Il presidente bielorusso, Alexander Lukashenko, non ha partecipato a Minsk alle cerimonie per la Festa della Bandiera per la prima volta in 29 anni, alimentando le speculazioni sui suoi problemi di salute. Il 68enne è stato rappresentato dal capo del governo, Roman Golovchenko, anche se durante l'evento è stato letto il suo messaggio di congratulazioni al Paese.

Da giorni la televisione di Stato non trasmette immagini attuali di Lukashenko. Spesso definito l'ultimo dittatore d'Europa, il presidente bielorusso non ha partecipato alla parata militare del 9 maggio a Mosca con cui si celebra la vittoria sovietica sulla Germania nazista, lasciando la cerimonia probabilmente per problemi di salute. Il politico dell'opposizione Pavel Latushko, che vive in esilio in Europa, ieri ha dichiarato che Lukashenko "ovviamente è molto malato".