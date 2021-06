Mix vaccini, Meloni: "Governo alimenta confusione"

"Clamorosa marcia indietro sulla vaccinazione eterologa: la raccomandazione perentoria annunciata in conferenza stampa pochi giorni fa dal Governo non c'è più e arriva la libertà di scelta". Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, commentando la conferenza stampa del premier Mario Draghi. Sul tema proroga dello stato d'emergenza e mascherine all'aperto, aggiunge, "ci saremmo aspettati una presa di posizione netta su questi due temi ma non è arrivata". "Entrambe le decisioni rimangono sospese: la prima viene rimandata a ridosso del 31 luglio, la seconda rimessa ad un parere del Cts. Il risultato è che mentre Francia e Spagna hanno già deciso lo stop l'Italia continua a perdere tempo". La leader di Fratelli d'Italia attacca, quindi, l'esecutivo che, dice, "naviga a vista e che continua ad alimentare confusione e incertezza tra i cittadini".