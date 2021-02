Mix vaccini Pfizer-AstraZeneca, al via studio in Inghilterra

(Adnkronos)

Uno studio per testare l'efficacia di un mix fra i vaccini anti-Covid Pfizer e AstraZeneca. E' quello che prende il via oggi in Gran Bretagna su un gruppo di pazienti che riceveranno dosi sia del farmaco prodotto da Pfizer-BioNTech sia di quello AstraZeneca-Oxford. Lo studio, il primo nel suo genere, verrà effettuato su un campione di 800 volontari di 50 anni di età e oltre.

Il test è stato organizzato in 8 diverse versioni, con un gruppo di volontari che riceveranno un mix di dosi dei vaccini Pfizer e AstraZeneca nell'arco di 28 giorni o 12 settimane, e un altri gruppo di volontari che invece riceverà due dose di ciascun vaccino, sempre nell'arco di 28 giorni o di 12 settimane. Lo studio, condotto in 8 diversi siti in tutta l'Inghilterra, avrà la durata di 13 mesi. I ricercatori puntano a identificare le persone che svilupperanno i migliori anticorpi contro il coronavirus Sars-CoV-2, a seguito dell'impiego di vaccini diversi o di una loro combinazione.

Se lo studio sarà coronato da successo, il governo britannico potrebbe modificare la propria strategia di vaccinazione, dopo aver ricevuto l'approvazione dalle autorità sanitarie. Al momento, l'impiego di vaccini diversi su singoli pazienti non è consentito. Al test non parteciperanno quei cittadini che hanno già ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer o di quello AstraZeneca.

LOCATELLI - "Dobbiamo restare all'evidenza dei dati disponibili. I dati si riferiscono a un uso costante, tra la prima e la seconda vaccinazione, dello stesso tipo di vaccino" anti-Covid. "Andare a esplorare situazioni alternative mi sembra significativamente aleatorio. Non dico che non possa funzionare, però starei su una strada solida e consolidata", commenta Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), a 'Buongiorno' su Sky Tg24.