Mix vaccino anti-covid e influenza, Novavax ai test clinici

Novavax ha avviato i test sull'uomo per valutare una combinazione tra vaccino anti-Covid e vaccino anti-influenza. Lo annuncia l'azienda Usa, comunicando oggi la pubblicazione su 'The Lancet Infectious Diseases' dei dati completi di fase 3 relativi a NanoFlu*, vaccino antinfluenzale quadrivalente con adiuvante. Risultati positivi in termini sia di sicurezza sia di efficacia, per i quali Novavax si dice "incoraggiata", soprattutto perché "abbiamo recentemente lanciato uno studio di fase 1-2 che combina NanoFlu con il nostro candidato vaccino Covid-19".

Quanto al trial su NanoFlu, ha esaminato l'immunogenicità e la sicurezza del prodotto negli anziani, confrontando il proprio candidato con il principale vaccino antinfluenzale quadrivalente autorizzato negli Usa. NanoFlu "si è dimostrato ben tollerato - riferisce Novavax - e ha prodotto risposte immunitarie umorali e cellulari significativamente migliori rispetto al vaccino di confronto".