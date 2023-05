MIxology Experience: bilancio dell’edizione 2023

MIxology Experience, organizzato dal gruppo Bartender.it, ha saputo miscelare i principali stakeholders del settore, guadagnandosi l’apprezzamento dagli addetti ai lavori. 7.319 visitatori, più di 160 aziende rappresentate su una superficie espositiva incrementata di 2.000 metri quadri rispetto all'edizione di un anno fa, fanno di questa manifestazione un punto di riferimento nazionale per il settore.

"Abbiamo consolidato l'interesse intorno al nostro evento da parte di un pubblico altamente qualificato - sottolinea Luca Pirola, già founder di Bartender.it, creatore di MIxology Experience ed alla guida della squadra organizzativa -. Siamo particolarmente soddisfatti per aver saputo mettere insieme piccoli, medi e grandi brand, creando per tutti l'ideale opportunità di matching e business. Una fonte di ulteriore soddisfazione è l'aver ospitato gli internazionali "Barback Games" di Fernet-Branca, contest che il pubblico di MIxology Experience ha accompagnato con grande entusiasmo e interesse; aver organizzato con Aibes la prima edizione di "theNextBartender" la più importante sfida di miscelazione tra le scuole alberghiere per i giovani bartender; aver garantito alle aziende la nostra piattaforma di "Business Match" dove hanno potuto condividere e gestire i propri ed i nuovi rapporti commerciali. Per il futuro sicuramente continueremo a stimolare la vicinanza tra mondi affini alla mixology e dell'ospitalità che ormai vedono sempre più complementare il mondo del bere miscelato, a cominciare dal prossimo theGINday del 10 e 11 settembre sempre a Milano".

Alla seconda MIxology Experience ha debuttato anche il primo "Speed Round Contest" che ha decretato il bartender più veloce d'Italia del 2023. Tempo e qualità, rapidità, stile e gusto hanno determinato la vittoria di Ciro Adriano de Georgio, napoletano operativo ad Amsterdam.

Grande successo di pubblico anche per la MIxology Week, appuntamento che coinvolto 45 realtà tra cocktail bar, ristoranti, rooftop e bar d'hotel di Milano: l'ospitalità milanese ha fatto vibrare la città per sei giorni con un programma di eventi di qualità, diversi e specifici per ognuna delle prestigiose location con ospiti da tutto il mondo, coinvolgendo pubblico e addetti al settore.

La prossima edizione di MIxology Experience è già fissata dal 17 al 19 marzo 2024. Tutti gli aggiornamenti sul sito.

Adnkronos - Vendemmie