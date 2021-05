Mo, Imam Catania: "Problema complesso, si utilizzi ragione e basta violenza"

"Il problema e’ molto complesso e non si può certo parlarne in poco ma certi atti di violenza sono da condannare da entrambe le parti. Ed in questo mese sacro del digiuno tutti sono chiamati a comportarsi nel modo più giusto". Lo afferma all’AdnKronos l’Imam di Catania e Presidente della comunità islamica in Sicilia Abdelhafid Kheit in merito alla situazione tra Israele ed Hamas.

"Non e’ ammissibile - aggiunge- che vengano attaccati i luoghi di preghiera e di culto perché rappresentano il segno di Dio sulla Terra ed ogni uomo, a prescindere dal credo religioso, è chiamato a difenderli".

"Noi - conclude l’Imam di Catania- condanniamo ogni atto di violenza ed il nostro auspicio e’ chi si trovi un accordo, un compromesso, che si ‘utilizzi’ la ragione perché le vittime da ambo le parti non servono a nulla".

di Francesco Bianco