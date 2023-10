Le ultime notizie sul conflitto in Israele

E’ online il nuovo episodio di “Israele sotto attacco”, il podcast di Adnkronos dedicato al conflitto. Chilometri e chilometri di tunnel che passano sotto la città che con i suoi 2 milioni di abitanti è tra le più densamente popolate al mondo, è Gaza, la roccaforte di Hamas che Tel Aviv ha promesso di attaccare in risposta al terrore scatenato da Hamas in Israele. Uno scenario, quello di un conflitto urbano, molto rischioso come sottolinea il direttore di Rivista italiana Difesa, Pietro Batacchi all'Adnkronos. (ascolta).

Il podcast è disponibile su Adnkronos.com, YouTube, Spreaker, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Podcast, Audible.