Mobile World Congress: Cisco crea esperienze wireless semplici e sicure per aiutare le aziende a connettere più persone e cose

- Cisco presenta nuovi progetti con partner globali tra cui BT Group, KPN, Telenor, Telstra, Telus, Tele2 e TIM per aiutare i clienti enterprise a gestire le tecnologie IoT con semplicità, automazione e in velocità

- Novità in prodotti e soluzioni wireless, cloud e IoT quali la nuova piattaforma Cisco Mobility Services per casi d'uso evoluti che applicano l’IoT mobile; il nuovo gateway Cisco Meraki MG51 5G, nuovi prodotti Wi-Fi6E ready, nuove soluzioni di routing per il lavoro ibrido e altro ancora.

- Cisco sta lavorando con Mercedes-Benz per offrire un’esperienza mobile office ottimale nei nuovi veicoli Classe E di Mercedes – Benz; Webex by Cisco sarà la prima applicazione di collaboration integrata in questa automobile di lusso

MOBILE WORLD CONGRESS, BARCELLONA, Spagna — 27 febbraio, 2023 - I visitatori dello stand Cisco al Mobile World Congress di Barcellona potranno vedere e sentire come Cisco sta lavorando a stretto contatto con i fornitori di servizi di comunicazione, gli integratori di sistemi e i produttori di device per offrire esperienze wireless semplici e sicure per connettere tutto, ovunque.

"Per avere successo nell'era digitale, le aziende devono affidarsi a nuove piattaforme software, al 5G e a nuove soluzioni di connettività Wi-Fi", ha dichiarato Jonathan Davidson, Executive Vice President e General Manager di Cisco Networking. "Non vediamo l'ora di incontrare i clienti per presentare nuove soluzioni, tra cui la piattaforma Cisco Mobility Services alimentata dal nostro stack tecnologico 5G ed Edge Cloud e dall'IoT Control Center, il 5G SA packet core e il global edge compute fornito insieme a Qwilt". Con Cisco Private 5G e i nuovi router Meraki 5G che offrono connettività WAN 5G gestita dal cloud, stiamo dando ai service provider ciò di cui hanno bisogno per perseguire nuovi modelli di business e accelerare la trasformazione digitale in tutti i settori".

Trasformare i mercati

Cisco sta aiutando i service provider di oltre 100 Paesi a costruire l'Internet del futuro per potenziare le industrie autonome e le comunità connesse. Grazie a un'infrastruttura 5G intelligente e aperta, alla piattaforma Cisco Mobility Services che supporta oltre 200 milioni di dispositivi e grazie ad un’offerta di soluzioni di sicurezza senza pari sul mercato - l'azienda supporta un'ampia gamma di casi d'uso IoT allineati alle esigenze dei clienti. Sono in corso nuovi progetti con partner quali BT Group, KPN, Telenor, Telstra, Telus, Tele2 e TIM per aiutare i clienti aziendali a semplificare le operazioni di rete e ad automatizzare i processi per gestire rapidamente le implementazioni IoT di qualsiasi dimensione.

Innovazione nel settore dei trasporti

Per aiutare le persone a lavorare in modo sicuro, protetto e confortevole quando sono in movimento, Cisco ha annunciato oggi la sua collaborazione con Mercedes-Benz per offrire un'esperienza ottimale di ufficio mobile nelle nuove MercedesBenz Classe E. Webex by Cisco sarà la prima applicazione di collaborazione della berlina di lusso e la partnership rafforza l'impegno congiunto di Mercedes-Benz e Cisco nell'innovazione del lavoro ibrido e dei veicoli connessi.

Accelerazione del 5G

Dai servizi gestiti agli stack telco cloud-native, alle soluzioni di Routed Optical Networking e di edge computing, vengono presentati molto nuovi esempi di come Cisco sta aiutando i suoi clienti a promuovere l'innovazione 5G per soddisfare le esigenze delle aziende. In particolare, sono stati annunciati progetti con T-Mobile, per il lancio del primo gateway Cisco Meraki 5G; con stc, per accelerare il percorso cloud della telco e con V.Tal, per costruire l’internet del futuro con una rete 5G multi-tenant in Brasile

Nuove e più ampie partnership

- Cisco e Intel collaborano per promuovere l'innovazione della tecnologia 5G privata e l'adozione dell'IoT a livello globale, per connettere tutto, ovunque: Cisco e Intel intendono collaborare alla creazione di centri di innovazione 5G globali per testare applicazioni e casi d'uso 5G e contribuire alla crescita e all'adozione del 5G per le aziende. Maggiori dettagli qui.

- Cisco e NEC portano la connettività e l'automazione 5G nelle reti di tutto il mondo: La collaborazione rafforzata tra Cisco e NEC comprende soluzioni di integrazione di sistema e potenziali opportunità per l'automazione, il 5G e la rete ottica, per soddisfare le crescenti richieste dei clienti in tutto il mondo. La nuova radio 5G di NEC, UNIVERGE 1200, è in fase di qualificazione con Cisco Private 5G. Maggiori dettagli qui.

- Cisco e NTT collaborano per portare il 5G privato ai clienti aziendali e accelerare la trasformazione del settore: NTT e Cisco intendono collaborare per co-innovare e portare sul mercato la tecnologia e i servizi a valore aggiunto che consentiranno ai clienti aziendali di implementare il Private 5G nei settori dell'automotive, della logistica, della sanità, della vendita al dettaglio e della pubblica amministrazione. Maggiori dettagli qui.

- Cisco e Qualcomm Technologies, Inc. stanno unendo gli sforzi per semplificare l'automazione, la gestione e l'orchestrazione di sistemi RAN multi-vendor per accelerare i vantaggi del Private 5G per le imprese.

- Cisco, Red River e Federated Wireless si allineano per portare i vantaggi di Cisco Private 5G ai clienti governativi degli Stati Uniti: i clienti del settore pubblico possono sfruttare l'esperienza leader del settore e i punti di forza combinati di Cisco, dei servizi di integrazione di Red River e della gestione dello spettro e del wireless privato di Federated Wireless per migliorare ed estendere l'esperienza wireless e per aumentare l'efficienza operativa nelle loro implementazioni mission-critical.

- Webex Meetings è ora disponibile sui nuovi smartphone top di gamma Samsung Galaxy, per aumentare l'efficienza dei lavoratori che operano in modo ibrido - ovunque e in qualunque modo svolgano il loro lavoro. Maggiori dettagli qui.

Il WI-Fi Cisco alla Fira de Barcelona

Per il decimo anno, Cisco collabora con la Fira de Barcelona per offrire a tutti i partecipanti un'esperienza wireless semplice, continua e sicura, grazie a OpenRoaming, alla più recente tecnologia Cisco Catalyst Wi-Fi 6/6E e alla gestione di rete Cisco DNA Center. Per supportare le misure di sicurezza, la Fira utilizzerà la piattaforma cloud Cisco Spaces per monitorare i flussi della folla e rilevare la necessità di servizi di emergenza. Maggiori dettagli qui.

Nuovi prodotti e soluzioni

Cisco presenta inoltre le seguenti nuove piattaforme, prodotti e soluzioni per potenziare la connettività in tutta la rete che comprende IoT, accesso wireless fisso 5G, Wi-Fi, routing e altro ancora:

- Cisco Mobility Services: La piattaforma Cisco Mobility Services, fornita come servizio, semplifica il modo in cui i fornitori di servizi di comunicazione costruiscono, gestiscono, proteggono e forniscono nuovi servizi mobili su scala globale.

- Gateway Cisco Meraki MG51 5G: Il primo gateway 5G di Cisco Meraki consente ai clienti di effettuare l'autoprovisioning e la gestione in cloud di un uplink WAN ad altissima larghezza di banda e alimentato dal 5G dalla piattaforma Cisco Meraki.

- Gateway wireless Cisco Catalyst con Secure Remote Access: Cisco offre ai lavoratori ibridi e remoti più possibilità di connettersi con la banda larga cellulare o cablata con l'integrazione di Cisco Catalyst Wireless Gateway e Cisco SDWAN Remote Access; l'architettura SASE di Cisco, alimentata dal cloud, fornisce sicurezza e conformità unificate.

- Endpoint combinato Wi-Fi6E e Backhaul Wireless Ultra Affidabile: Con i nuovi Catalyst Rugged Access Point/Wireless Client e Catalyst Heavy Duty Access Point, Cisco dispone ora di una gamma completa di prodotti Wi-Fi 6/6E-ready per la connessione di endpoint fissi e mobili in ambienti industriali dove la telefonia cellulare non è un'opzione.

