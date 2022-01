MobileODT, azienda israeliana, annuncia il lancio di EVA COLPO innovativo dispositivo diagnostico dotato di un algoritmo di intelligenza artificiale di ultima generazione per lo screening del tumore della cervice

TEL AVIV, Israele, 24 gennaio 2022 /PRNewswire/ -- MobileODT, azienda israeliana del comparto Female Technology, ha annunciato oggi il lancio di un nuovo dispositivo diagnostico portatile chiamato EVA COLPO dotato di VisualCheck™, intelligenza artificiale di ultima generazione, per lo screening del tumore della cervice.

La tecnologia IA VisualCheck™ di EVA COLPO utilizza molteplici algoritmi di intelligenza artificiale per lo screening non invasivo del tumore della cervice. Questa recente innovazione, il cui utilizzo è intuitivo e fruibile da ogni operatore, fornisce risultati in meno di 60 secondi con un elevato livello di attendibilità e precisione diagnostica.

Oltre 20.000 pazienti sono già state sottoposte a screening utilizzando la tecnologia VisualCheck™ presso diverse strutture sanitarie in tutto il mondo.

Questa nuova tecnologia diagnostica, offrendo agli utenti un processo di screening veloce ed accurato, rivela fedelmente sia la presenza e l'estensione della lesione della cervice sia le immagini di quelle condizioni identificabili come precancerose che potrebbero non risultare visibili all'occhio umano VisualCheck™ basa l'elaborazione del raffronto diagnostico sull'utilizzo di un database di immagini della cervice raccolte in diverse fasi di indagine clinica condotte da esperti colposcopisti in tutto il mondo.

"Sulla base dei risultati iniziali nell'ambito di uno studio clinico, questa tecnologia e questo metodo possono essere utilizzati come strumento di screening primario efficace", ha dichiarato il Dott. Grzegorz Głąb, Primario di Ostetricia e Ginecologia, che ha condotto uno studio clinico europeo indipendente sull'intelligenza artificiale VisualCheck™ i cui risultati saranno presentati in occasione della conferenza EUROGIN che si terrà a maggio a Düsseldorf, in Germania.

"L'intelligenza artificiale è il futuro della salute femminile e credo fermamente nel suo potenziale per rivoluzionare la prevenzione del tumore della cervice", afferma Paul Blumenthal, Professore emerito di Ostetricia e Ginecologia all'Università di Stanford.

"Vedo un grande potenzialenell'applicazione dell'intelligenza artificiale al processo di screening del cancro della cervice. La possibilità di ottenere tempestive informazioni diagnostiche è molto importante per la paziente. Il sistema EVA COLPO VisualCheck è veloce, facile da usare e permette di interpretare i risultati con un'elevata accuratezza diagnostica" riferisce il Dott. Andrea Fiaccavento, Ostetricia e Ginecologica, Clinica PolispecialisticaPederzoli, Peschiera del Garda (VR).

Il colposcopio digitale portatile EVA COLPO è già venduto in oltre 30 Paesi e viene utilizzato da oltre 4.800 medici per la colposcopia, la ginecologia generale, la teleginecologia e l'imagining in campo forense. Oltre 180.000 pazienti in tutto il mondo sono state sottoposte a screening utilizzando il dispositivo EVA COLPO.

Il colposcopio portatile EVA COLPO di MobileODT è distribuito in Italia da MULTIMED Srl via del Drosso 49, 10135 Torino.

ufficio@multimed.to.it

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1727860/VisualCheck_AI.jpg