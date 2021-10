Mobili salvaspazio e trasformabili? Arredare è più semplice con Smartarredodesign.com

Milano, 28 ottobre 2021. I progetti d’arredo ben strutturati prevedono la cura verso ogni particolare, soprattutto per quanto riguarda la gestione dello spazio, che diventa cruciale in caso di contesti dalle metrature contenute. Con Smart Arredo è più facile dare forma alla propria iniziativa grazie a mobili salvaspazio e trasformabili, selezionati rispetto ai design più apprezzati. Un’esperienza d’acquisto online che si distingue anche per tripla garanzia e spedizione gratuita, con la trasparenza di centinaia di recensioni verificate da Feedaty.

È una proposta, quella selezionata da Smart Arredo, che permette di valorizzare ogni centimetro dell’abitazione, grazie a un catalogo in cui va ad unirsi completezza e specializzazione in mobili salvaspazio e trasformabili.

Su www.smartarredodesign.com sono presenti soluzioni che consentono di dare forma a spazi in cui funzionalità e ricercatezza si fondono, con tante opzioni relative a zona giorno, notte, bagno ed esterni.

In merito ad esempio al soggiorno, troviamo i migliori divani letto, che si declinano in numerose opzioni, ma sono acquistabili anche sedia da cucina, vari modelli di sedia pieghevole, tavoli e consolle allungabili, tavolini trasformabili e carrelli porta televisione.

Quanto invece alla camera da letto, per chi vuole ottimizzare lo spazio senza rinunciare all’eleganza può sfruttare letti a scomparsa o i letti con contenitore. Ma in pochi passaggi si possono anche acquistare tanti mobili per gli uffici, dalla scrivania salvaspazio alle poltrone direzionali, passando per sedie operative e per conferenza, scaffali, cassettiere, porta computer e tanto altro.

Non mancano neppure lampade e complementi d’arredo, quali attaccapanni, portabottiglie, orologi da parete, specchiere, scarpiere, portariviste. Mentre scegliendo la sezione “Sconti 50%”, il cliente può approfittare di prezzi outlet su tanti articoli in pronta consegna.

L’acquirente può inoltre contare sulla tripla garanzia. Questa riguarda il prodotto e i suoi difetti (per la durata di due anni), il trasporto (Smart Arredo si fa responsabile di qualunque cosa possa succedere durante il processo di consegna), ma anche il risultato e la soddisfazione. Qualora la merce non si dimostri all’altezza delle aspettative, è previsto il rimborso.

I pagamenti si realizzano solo attraverso metodi sicuri al 100%: PayPal, bonifico bancario, carte di credito. Non solo. Il reso è gratuito e le centinaia di recensioni positive verificate da Feedaty testimoniano l’autentica soddisfazione espressa dai clienti.

