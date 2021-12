Mobilità, Berruti (GPF): "Mobilità futura? Parole chiave sono: personalizzazione, efficienza e sostenibilità"

“Le parole chiave che contraddistinguono la domanda di mobilità futura sono: personalizzazione, efficienza e sostenibilità. Siamo stati colpiti dall’esigenza di personalizzazione. Questa è molto elevata ed evidenzia come idealmente si vorrebbe un servizio pubblico con le caratteristiche dell’utilizzo di un mezzo privato. Quindi, un mezzo che può venire a prendere l’utente a seconda delle sue esigenze. E’ uno scenario realistico, secondo i nostri dati. Quello che ci ha colpiti è che è proprio l’utenza più interessata alle curiosità e all’innovazione che si pone positivamente al trasporto pubblico”. Così il Market Research Director di GPF Inspiring Research, Carlo Berruti, a margine del primo giorno del XVI Convegno Nazionale dell’Associazione Nazionale del Trasporto Pubblico Locale, Next Generation Mobility, in corso presso l’Hotel Rome Cavalieri Waldorf Astoria.