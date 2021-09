600 milioni di euro per le piste ciclabili in arrivo dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui 400 milioni dedicati a quelle extraurbane e 200 milioni a quelle urbane. E' quanto affermato dal ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini, che ha annunciato "sperimentazioni" nelle grandi città per spostarsi da un punto all'altro in bici, con i mezzi pubblici o in monopattino.