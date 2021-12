Mobilità, Gibelli (ASSTRA): "Il Pnrr ci chiede di fare sistema"

“L’importante è fare sistema, ce lo sta chiedendo il Pnnr che è alla base di questo cambiamento di passo. Abbiamo voluto interrogare settori molto diversi dal nostro, dall’urbanistica all’energetica, a grandi operatori digitali e telefonici per capire come i comportamenti dei cittadini influenzeranno la mobilità del futuro. Quindi un documento, quello che stiamo compilando, che va in questa direzione”. Lo ha detto il presidente di ASSTRA, Andrea Gibelli, a margine del convegno 'Next Generation Mobility’. Gibelli ha poi analizzato le prospettive del Trasporto pubblico locale di diventare parte del welfare in futuro: “Se ne sta parlando da molto tempo se si guarda ai generatori di mobilità che stanno immaginando di considerare all’interno del proprio perimetro di welfare la distanza casa-lavoro. Noi siamo pronti a intercettare questa esigenza e ben vengano i mobilità manager”.