Mobilità sostenibile dallo sharing al metaverso, esce saggio Matteo Tanzilli

In Italia più di metà degli spostamenti quotidiani sono sotto i 5 Km. Si può quindi affermare che l’uso dell’auto privata sia una scelta dettata più dall’abitudine che da reali necessità. Proprio per questo occorre spostare l’attenzione sulle esigenze di spostamento e sulla definizione di servizi che possano garantire una risposta efficace ed efficiente limitando, allo stesso tempo, l’impatto che tali spostamenti determinano sull’ambiente e sul territorio. E' la questione che affronta Matteo Tanzilli nel suo "Modelli di condivisione. La mobilità sostenibile dallo sharing al metaverso", volume della Collana Sustain di Luiss University Press, con l'introduzione di Enrico Giovannini e la postfazione di Paola Severino, che parte dal presupposto di come la sharing mobility stia un fenomeno che sta cambiando la mobilità in tutto il mondo.

Tanzilli, Public Affairs Advisor di primarie aziende e presidente di Assosharing, la prima associazione di categoria del comparto sharing mobility, nel 2021 è stato inserito tra i migliori managernella classifica redatta da Forbes. "Sentivo l'esigenza di colmare un vero e proprio gap informativo: sugli organi di informazione si rincorrevano i titoli che raccontavano di un settore pericoloso, ma la realtà era ed è assolutamente diversa - spiega- Ho voluto così costruire un testo che sia corroborato dai numeri e da fonti autorevoli con un approccio che non smarrisse mai la dimensione scientifica e analitica. E' stato un modo per mettere a sistema questi anni di impegno quotidiano per un settore in grande crescita che ha portato alla nascita di Assosharing, la prima associazione di settore, con l’obiettivo di creare un referente istituzionale che raccontasse queste nuove modalità di spostamento entrate nelle abitudini degli italiani. Un linguaggio fruibile, destinato a tutti, garantendo un libro utile sia a uno studente che si affaccia alla materia che a un addetto ai lavori. Infine, ho dedicato uno spazio importante agli aspetti pratici ed empirici. Il mercato richiede nuove competenze ai giovani come la figura del mobility manager, che nel volume viene illustrato tramite un caso concreto con la best practice del Piano redatto da Intesa Sanpaolo che nell’ambito dell’impegno ESG promuove progetti con l’obiettivo di agevolare gli spostamenti casa-lavoro delle persone del Gruppo per ridurre l’impatto ambientale e favorire modalità di trasporto più sostenibili".

Secondo la tesi di Tanzilli, "la mobilità subirà una profonda revisione. Si inizierà a lavorare o studiare, in linea con la diffusione dello smart working o della didattica a distanza, nella rappresentanza digitale dell’ufficio con una versione realistica di se stessi ma rimandando fisicamente seduti a casa. Il metaverso consentirà quindi al nostro ologramma di essere presente ovunque, virtualmente, senza bisogno di essere ovunque fisicamente. Lo spostamento diventerà una esperienza personalizzata. Le persone svolgeranno altre attività durante il viaggio per godersi il tempo speso in movimento, ottimizzando drasticamente i tempi e costi. Gli spostamenti fisici nel futuro potrebbero essere pianificati solo per scopi precisi. Mi riferisco, ad esempio, a cure mediche presso strutture specialistiche, viaggi di carattere religioso, occasioni per stare con la famiglia o vacanze basate su esperienze sensoriali. Ci sono infatti attività basate su sensi come gusto e olfatto che si tramutano in un brindisi (fisico) con un buon bicchiere di vino rosso che ancora non possono essere replicati nel metaverso. Almeno per ora".