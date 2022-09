Mobilitazione Russia, "su Google picco domande su come rompersi un braccio"

Le ricerche su Google di "come rompersi un braccio" hanno registrato un picco dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato una parziale mobilitazione dei riservisti per andare a combattere in Ucraina. Lo fa notare su Twitter il politologo Ian Bremmer, allegando un eloquente grafico. Molti giovani che temono di essere richiamati potrebbero cercare di sfuggire così all'arruolamento.

Poco dopo il discorso di Putin, come evidenzia anche Newsweek, su google sono infatti decollate le ricerche legate alla frase 'как сломать руку в домашних условиях', traducibile con 'come rompersi un braccio a casa'. In una scala da 0 a 100 che rappresenta l'interesse suscitato da un argomento, alle 4 del mattino di oggi il trend aveva raggiunto già 38, oscurando altre ricerche legate alle parole di Putin: in primis, 'come lasciare la Russia'.

Già ieri sera, quando è stato annunciato il discorso, la domanda "come lasciare la Russia?" era la ricerca numero uno su Google da parte dei russi.