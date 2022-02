Mobility report, nel mondo 8,2 mld di sim, superano la popolazione

Il 2021 si è chiuso con circa 8,2 miliardi di Sim nel mondo. Nel solo quarto trimestre 2021 gli abbonamenti alla rete mobile sono infatti cresciuti di 24 milioni di unità. Il maggior contributo trimestrale proviene dalla Cina (+5 milioni), seguita da Stati Uniti (+4 milioni) e Pakistan (+3 milioni). E' quanto emerge da un aggiornamento del Mobility Report pubblicato da Ericsson con dati relativi all’intero 2021.

Ormai è un dato di fatto che le Sim in circolazione superino la popolazione umana mondiale, con un tasso di penetrazione pari al 104%, sottolinea il documento. Il numero di abbonati mobili unici è invece pari a circa 6 miliardi. Il divario tra utenti unici e Sim totali è in buona parte dovuto alla presenza di più Sim per persona o di abbonamenti inattivi.

Quanto ai collegamenti a Internet in mobilità nell'ultimo trimestre del 2021 sono aumentati di circa 37 milioni in tecnologia Lte, arrivando a un totale di 4,7 miliardi, ovvero il 57% di tutti gli abbonamenti mobili. Nello stesso periodo gli abbonamenti 5G – legati cioè a un dispositivo 5G - hanno fatto registrare una crescita di 98 milioni, toccando quota 660 milioni in tutto il mondo. Sempre secondo il nuovo Mobility Report, sono 200 gli operatori che hanno lanciato servizi 5G e almeno 20 coloro che hanno implementato reti 5G standalone (Sa).

La crescita degli abbonamenti alla banda larga mobile e il sempre maggiore consumo di video, porta anche ad un aumento del traffico dati da mobile che è cresciuto del 44% tra il quarto trimestre 2020 e lo stesso periodo del 2021, per raggiungere gli 80 Exabyte.