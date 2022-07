Moda, a RMI 2022 Francesca Corelli vincitrice XXXII Concorso Giovani Stilisti

Con la sfilata conclusiva della 32ma edizione del Concorso Nazionale Professione Moda Giovani Stilisti si è chiusa RMI 2022, la manifestazione organizzata da CNA Federmoda dedicata alla connessione scuola-impresa, formazione-mondo del lavoro e allo scambio interculturale: il premio assoluto quale miglior stilista stato assegnato a Francesca Corelli dell’Accademia di Belle Arti di Bologna da parte del Presidente Nazionale CNA Federmoda, Marco Landi, da Alessandro Greco di Ice Agenzia e da Jaqueline Liger di Lectra.

I 28 finalisti partecipanti alla fase finale del Concorso, suddiviso in sei sezioni, dopo aver partecipato ad un intenso programma di workshop che li ha impegnati da martedì 12 luglio ed essersi sottoposti all’esame della giuria di esperti hanno avuto oggi occasione di veder sfilare le loro creazioni all’interno del programma di Altaroma presso il Guido Reni District sotto la regia di Antonio Falanga e Grazia Marino (Spazio Margutta), con la direzione video di Alex Leardini, la fotografia di Davide Vignes e la direzione artistica di Roberto Corbelli.

Con RMI 2022, si sottolinea in una nota, Cna Federmoda ha ripreso il tradizionale confronto internazionale ospitando, anche, grazie al supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di ICE Agenzia gli stilisti Fahed Gaspar e Cúccla Mithá selezionati dalla Mozambique Fashion Week e Sarra Jomaa vincitrice dell’edizione 2022 de Le Festival des Jeunes Créateurs de Mode de Tunisie.

“RMI è indubbiamente una piattaforma unica nel suo genere – dichiara Antonio Franceschini, Responsabile Nazionale Cna Federmoda – grazie alla capacità di far dialogare i più diversi stakeholder del settore, di riunirli durante la fase finale della manifestazione per poi continuare a sviluppare occasioni di confronto e dialogo”. “Penso ad esempio all’opportunità che avranno i finalisti della sezione intimo e mare di presentare i loro progetti anche alla prossima edizione di Maredamare, ma anche alle relazioni createsi tra le imprese italiane e gli stilisti internazionali intervenuti, così come agli scambi professionali e culturali che si sviluppano grazie a collaborazioni come quelle che CNA Federmoda ha definito ad esempio con la Mozambique Fashion Week o con il Festival des Créateurs de Mode” – continua Franceschini.

“CNA Federmoda ritiene fondamentale investire sulla formazione nel settore, e con RMI e il Concorso Nazionale Professione Moda Giovani Stilisti pratichiamo questa enunciazione – precisa il Presidente Nazionale CNA Federmoda, Marco Landi – riteniamo infatti che ognuno debba fare la sua parte, noi come rappresentanti del mondo delle imprese ci impegniamo in un dialogo costante con le scuole italiane del settore e chiediamo, come ho avuto occasione di esprimere nella recente riunione del Tavolo moda al MiSE, che il Governo supporti il settore anche con misure formative utili a preparare al meglio nuove figure professionali che possano entrare nelle aziende e nel futuro sostituire quelle maestranze in uscita dal settore per raggiunti limiti d’età”.

“Fin dalle origini del Concorso abbiamo puntato su borse di studio e stage quale riconoscimento ai vincitori al fine di creare le condizioni per facilitare il rapporto tra i giovani, aspiranti ad entrare nel settore moda, e le imprese – dichiara Roberto Corbelli, Direttore Artistico di RMI – e con grande soddisfazione oggi registriamo che per molti giovani la nostra iniziativa è stata l’occasione per avviare la loro carriera professionale”.