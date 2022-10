Moda, Stefano Dominella nominato Blue Ambassador 2022

Il presidente Moda, Arredo e Design Unindustria premiato per i progetti innovativi realizzati con scarti di pneumatici e i progetti innovati in difesa dell'ambiente e dell'ecosistema

Stefano Dominella, presidente della sezione Moda, Arredo e Design di Unindustria è stato nominato Blue Ambassador 2022 per i progetti innovativi in difesa dell'ambiente e dell'ecosistema, in particolare per la creazione di abiti realizzati con scarti di pneumatici. La cerimonia si è svolta nell'ambito di Blue Planet Economy, la manifestazione che si sta svolgendo in questi giorni alla Fiera di Roma.

Per l'occasione saranno esposte alcune creazioni eco-sostenibili realizzate per lo spettacolo 'Favole di Moda', curato e ideato da Dominella, andato in scena lo scorso 15 giugno al Teatro di Villa Torlonia a Roma. Creazioni recanti la firma dell'immaginifico designer Guillermo Mariotto che attraverso la tecnica dell’upcycling ha plasmato, con rara maestria, la gomma riciclata da Ecopneus società che opera per il rintracciamento, la raccolta, il trattamento e il recupero di pneumatici fuori uso. Abiti che hanno sfilato, la scorsa estate, anche in via Veneto per la serata- evento 'Roma è di Moda'.