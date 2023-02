Moda, stile e funzionalità, Bilotta firma divise per Kuwait Airways

È Ettore Bilotta il fashion designer scelto da Kuwait Airways per progettare e realizzare le nuove divise degli equipaggi di volo. Nell’anno del 70esimo anniversario della compagnia di bandiera, infatti, si attua un importante progetto di rilancio, che prevede una serie di servizi all'avanguardia, come l’home check-in, i servizi di limousine, l’introduzione di nuove destinazioni per la stagione estiva 2023. In quest’ottica di innalzamento degli standard, di grande rilievo è un radicale cambio di stile, con l’assegnazione a Ettore Bilotta del nuovo look dell'equipaggio di bordo.

La nuova collezione di uniformi, in perfetto equilibrio tra classicità e funzionalità, è ispirata a due elementi fondamentali, stile e ospitalità. Gli outfit sono contemporanei, classici, e pratici nella loro innata eleganza. Le linee sono glamour e donanti, ispirate a quegli anni 50 che hanno visto nascere la Kuwait Airways. La scelta cromatica alterna il blu navy, omaggio al colore della compagnia, al beige, nella tonalità dorata e inconfondibile del deserto di sabbia.

Tratto caratteristico è l’uso del tessuto jacquard, che si affianca alla tinta unita conferendo all’outfit un segno distintivo, che identifica la compagnia aerea, con un disegno che ricorda il diamante, in una serie di sfaccettature che danno tridimensionalità. I tessuti sono realizzati con una composizione in maggioranza di lana, fibra naturale, che garantisce, oltre al confort, anche un’elevata sicurezza grazie alla sua bassa infiammabilità. Ettore Bilotta ha elaborato un vero total look, completo di borse, guanti, foulard, cappello e cinture, che lo rendono prezioso e accurato a prima vista, infondendo una sensazione di opulenza.

"La nuova immagine di Kuwait Airways, nel suo 70esimo compleanno, non vanificherà la sua vocazione, quella di volare con serena raffinatezza - ha dichiarato Ettore Bilotta - Ringrazio il Ceo della Kuwait Airlines Maeen Razouqi per avermi scelto in questo importante progetto di rilancio della compagnia. Il Kuwait e la sua gente sono stati per me di grande ispirazione nella realizzazione delle uniformi, nelle quali ho voluto trasfondere l’innata eleganza della sua popolazione e la bellezza sinuosa del paese, un piccolo e prezioso diamante incastonato nella corona del Golfo Persico”.

Le divise disegnate da Ettore Bilotta saranno indossate dagli equipaggi a partire da maggio 2023 e resteranno a bordo per i prossimi 5 anni. Il couturier ha al suo attivo molte importanti collaborazioni, tra cui la creazione delle divise del personale di volo di primarie compagnie aeree internazionali, tra cui Etihad, Alitalia, Turkish Airlines. Il 2023 si apre con la nuova collaborazione con Kuwait Airways.