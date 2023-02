Moda, Swarovski nomina David Wielemans nuovo cfo

Swarovski nomina David Wielemans nuovo chief financial officer a partire da aprile 2023. David Wielemans diventerà anche un nuovo membro del comitato esecutivo di Swarovski riportando al ceo Alexis Nasard. Wielemans lavorerà a Männedorf, in Svizzera. In questo ruolo Wielemans sostituisce Frederik Westring, attualmente cfo ad interim, che lascerà Swarovski alla fine di giugno. Fino ad allora, Westring continuerà a seguire i progetti speciali, riportando al ceo.

Alexis Nasard, ceo, afferma: “Sono lieto di annunciare la nomina di un leader con questo livello di esperienza. La profondità della sua expertise si allinea perfettamente con la strategia LUXignite di Swarovski e sarà una risorsa chiave nella nostra ascesa nel mondo del lusso in maniera crescente, sostenibile e redditizia. Tutti noi all’interno di Swarovski siamo profondamente grati per il contributo che Frederik Westring ha portato alla Società negli ultimi sei anni. Ha avuto un ruolo chiave nel definire la nostra nuova strategia e nel rafforzare i nostri risultati”.

David Wielemans commenta così la sua nomina: “Sono felice di unirmi a Swarovski. La combinazione in questo marchio di iconicità, expertise nella moda e nel retail e il profondo savoir-faire nella produzione rende Swarovski unico. Non vedo l'ora di contribuire al successo della strategia LUXignite e di rafforzarlo ulteriormente insieme ad Alexis e a tutti i colleghi di Swarovski". David Wielemans ha conseguito un Master degree in Finanza e Contabilità (Decf) presso il Cnam di Parigi (Conservatoire National des Arts et Métiers). Questa nomina segna un ulteriore passo nella trasformazione dell'azienda e rappresenta la nuova fase dell’ascesa nel lusso di Swarovski. David Wielemans è un senior financial executive con una ricca esperienza nel settore del lusso e del retail, con una profonda competenza finanziaria. Arriva da Essilor/Luxottica, dove il suo ultimo ruolo è stato quello di Co-Cfo per il Gruppo EssilorLuxottica e di Group cfo per Essilor International.