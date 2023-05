Moda, Tropea set per lancio prima collezione mare Talarico

Tropea è lo scenario perfetto per uno straordinario backstage. La città calabrese, famosa per le sue spiagge chiare e acque cristalline, diventa il luogo ideale per lanciare la nuova linea mare di Talarico.La linea beachwear nasce da una strategia aziendale di ampliamento dei prodotti, senza abbandonare l’artigianalità che ci contraddistingue, dove occupiamo un ruolo importante sullo scenario internazionale del Made in Italy.

La bellezza naturale di Tropea è stata scelta da Maurizio & Tiziano Talarico, come set per una serie di servizi fotografici e video, che vedono protagonisti i migliori fotografi e videomaker del mondo della moda. A dirigerli sarà il calabrese Giacomo Triglia, già regista degli spot di Jovanotti e Bocelli, dove creerà un’atmosfera unica tra tradizione e innovazione, che si adatta perfettamente alla moda e allo stile Beachwear Talarico. Gli stilyst, i fotografi, il videomaker e i modelli, si riuniranno a Tropea il 3 Maggio 2023 per creare un'esperienza indimenticabile. Le sessioni fotografiche sono state organizzate in tutti i luoghi più belli della città, tra cui la spiaggia di Tropea, il porto e il centro storico.L'obiettivo della campagna, in partnership con il Comune di Tropea, è quello di mostrare al mondo la bellezza della città, e la sua versatilità come destinazione sia turistica di lusso, sia per soddisfare i gusti di tutti i visitatori.

''La campagna di Tropea sarà un grande successo'', dichiara Tiziano Talarico. ''Con mio padre abbiamo scelto Tropea, in quanto la Calabria rappresenta le sue origini, la sua partenza imprenditoriale, è il suo luogo ideale dove la sua creatività trova la giusta espressione. Ringrazio il Comune di Tropea in particolare il Sindaco avv. Nino Macrì, per la disponibilità, l’accoglienza e supporto in questa fase organizzativa che denota un’amministrazione preparata ad accogliere ogni evento per la promozione del proprio territorio con le giuste competenze''.