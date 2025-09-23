circle x black
Cerca nel sito
 

100 anni del Distretto della Calza: "Simbolo Made in Italy"

100 anni del Distretto della Calza:
23 settembre 2025 | 10.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Si è svolto a Palazzo Lombardia il 100esimo anniversario del Distretto della Calza, nella cornice del 39esimo piano del Belvedere Berlusconi. Con il centenario del Distretto della Calza, si celebra un anniversario e una comunità che ha fatto dell’innovazione la propria tradizione. In un ideale passaggio di testimone con la Milano Fashion Week, l’evento ha voluto ribadire il messaggio forte di un artigianato evoluto, di un’industria radicata che guarda alla sostenibilità concreta con la visione di unire e raccordare l’intera filiera. Il centenario ha unito memoria e prospettiva, radici e visione. Un secolo dopo la nascita del primo calzificio nell’Alto Mantovano, i protagonisti del comparto hanno raccontato una storia di passione artigianale, innovazione tecnologica e identità territoriale.

Istituzioni, stakeholder e imprese si sono confrontati su passato, presente e futuro di una delle filiere più emblematiche del Made in Italy, riconosciuta da Regione Lombardia come filiera strategica. Con 92 imprese attive e circa 10mila addetti, il Distretto si estende tra il territorio mantovano e bresciano e genera un fatturato complessivo superiore al miliardo di euro. Le calze prodotte in quest’area, da quelle femminili e collant alle calze sportive, medicali e seamless, vengono esportate in tutto il mondo, portando con sé l’identità manifatturiera di un territorio riconoscibile per innovazione e sostenibilità.

Il valore di questa filiera non sta solo nei numeri ma nelle relazioni, nelle competenze locali, nell’orgoglio delle famiglie che da un secolo contribuiscono alla crescita di questo distretto. È una storia di impresa, ma anche una storia di comunità. Durante l’evento si è parlato anche delle sfide del comparto: la perdita occupazionale degli ultimi anni, il calo delle imprese attive, la difficoltà di attrarre giovani verso le professioni tecniche, la pressione competitiva a livello internazionale e al contempo sono state delineate tre parole chiave per rispondere: qualità, sinergia e progettazione strategica. Di fronte alle difficoltà degli ultimi anni, il Distretto ha raddoppiato l’impegno, promuovendo formazione tecnica specializzata, sostenendo le pmi, e costruendo strategie condivise tra istituzioni, imprese e scuole.

Il Patto per il Tessile, avviato nel 2021, è stato un buon punto di partenza. Il riconoscimento di filiere produttiva strategica da parte di Regione Lombardia è un ulteriore passo per dare gambe e prospettiva al settore. Il futuro del distretto si giocherà anche sulla credibilità ambientale e sociale. Serve oggi raccontare quanto siamo bravi e misurare ciò che facciamo. Il distretto ha tutte le condizioni per essere protagonista di questa nuova fase: compattezza della filiera, cultura del prodotto, capacità di innovazione. L’evento di oggi rafforza i rapporti con Regione Lombardia quale partner di riferimento a fianco del consorzio, degli imprenditori e dei sindaci.

A prendere la parola durante l’incontro per i saluti istituzionali: Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, Marco Alparone vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Bilancio e Finanza, Barbara Mazzali assessore al Turismo, Moda e Marketing territoriale, Alessandra Cappellari, segretario Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia, Paola Bulbarelli, consigliere regionale, Fabio Viani, presidente Confindustria Mantova. La mattinata si è conclusa con una sfilata dedicata ai prodotti iconici del distretto: capi, tessuti e filati che coniugano estetica e funzione, tecnica e bellezza.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Distretto della Calza Made in Italy Sostenibilità Innovazione tecnologica Identità territoriale Filiera strategica
Vedi anche
Caso Grillo jr., condannati tutti gli imputati: videonews dalla nostra inviata
Processo Grillo jr, l'avvocato Bongiorno: "Commossa dal pianto della mia assistita" - Video
News to go
Scontri ai cortei per Gaza: guerriglia a Milano, caos in tangenziale a Bologna - Video
News to go
Pil, Istat conferma +0,7% nel 2024
News to go
Rifiuti, in arrivo il bonus Tari: come funziona
Manifestazione per Gaza a Milano, passeggeri bloccati alla Stazione Centrale - Video
Corteo per Gaza a Milano, bruciata bandiera Usa vicino al consolato americano - Video
News to go
Italia in piazza per Gaza, sciopero e manifestazioni oggi
Charlie Kirk, la moglie Erika: "Perdono il killer" - Video
News to go
Coldiretti: con dazi agevolati import riso da Asia quintuplicato
News to go
Imu, nel 2024 gettito da 16,9 miliardi di euro
Salvini infiamma Pontida sulla difesa dei valori occidentali, la videonews dai nostri inviati - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza