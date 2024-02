A Milano una sfilata per gli amici a quattro zampe

Lunedì prossimo a Palazzo Visconti va in scena 'All About Liu Jo Pets', il party-evento per la linea di pet firmata Liu Jo

Una sfilata-evento per gli amici a quattro zampe, con tanto di pet bar, set fotografici e performance di dog dance. Si terrà il 26 febbraio prossimo, nella cornice di Palazzo Visconti, 'All About Liu Jo Pets', un evento inedito organizzato da Liu Jo Pets, linea di pet-wear e pet-accessories nata nel 2021 dalla partnership tra Liu Jo, premium brand italiano, e Me Pet, start up specializzata in design, produzione, marketing e distribuzione di abbigliamento ed accessori per gli animali domestici. Alla serata potranno accedere i pet insieme ai loro padroni per vivere un’esperienza a 360 gradi tra show, pet bar e talk condotti da veterinari e professionisti del settore, immersi nel mondo di Liu Jo.

Si comincia alle 18 con la sfilata, su invito, dedicata a buyer, top client, influencer e stampa, che vedranno sfilare sul catwalk 30 cani di razza, tutti campioni pluripremiati di concorsi internazionali, accompagnati dai loro handler (tra cui alcuni junior handler Enci) entrambi vestiti in total look Liu Jo, accanto allo special guest della sfilata Mr. Toby, una star a quattro zampe scelta dal regista Roman Polanski per interpretare il cane 'antipatico' dell’attrice Fanny Ardant nel film 'The Palace'. Inoltre, in braccio ai loro proprietari, sfileranno sul catwalk anche alcuni gatti di razza con indosso le nuove creazioni Liu Jo Pets a loro dedicate.

Al termine della sfilata, intorno alle 19, 'All About Liu Jo Pets' aprirà al pubblico, trasformandosi in un party fino alle 21, ricco di iniziative e momenti dedicati ai pet parent e ai loro cuccioli. La sfilata sarà invece proiettata in loop per tutta la durata dell’evento su grandi schermi posizionati nelle varie sale di Palazzo Visconti. La passarella cambierà veste per ospitare la performance di dog dance di Melissa Munoz, famosa tiktoker e dog dancer della nazionale italiana di dog dance. Sullo stesso palco seguono vari talk curati da veterinari. Non manca un set fotografico dove farsi immortalare con il proprio pet in uno scatto professionale mentre l’illustratrice sarda Clabi realizzerà ritratti dal vivo dei cuccioli poi trasferiti in un file per essere stampai su magliette, tazze e ogni altro tipo di accessorio.