Alberta Ferretti, la donna in confidenza tra sensualità e discrezione

Un’eleganza riservata, sensuale e senza clamore: la donna Alberta Ferretti per la prossima primavera-estate vive la propria intimità muovendosi con naturalezza. La collezione, presentata nell’headquarter di Palazzo Donizetti, a Milano, e intitolata ‘In Confidence’, prende forma attorno a una donna padrona di casa, che ama ricevere e custodire il proprio stile di vita lontano da occhi indiscreti. Nel backstage, Lorenzo Serafini, direttore creativo del marchio, alla sua seconda prova al timone della griffe di Aeffe, racconta la filosofia della collezione: “Ho voluto continuare con la visione della prima sfilata: penso che uno dei valori fondamentali sia reiterare il messaggio che esprimi. Qui troviamo gli stessi valori che ho cominciato a mostrare al debutto: femminilità, sensualità, libertà di movimento. La donna deve sentirsi a proprio agio nei vestiti che decide di portare”.

In passerella tutto si trasforma in chiave privata: i completi diventano pigiama, le sciarpe si trasformano in kimono, e sono pensati in una dimensione di comfort e sensualità. La collezione prende ispirazione da una donna che predilige la riservatezza alla mondanità. “La privacy è libertà - osserva Serafini - ti permette di parlare liberamente, amare liberamente e vivere liberamente”. Un guardaroba costruito per proteggere la propria intimità, in cui il classicismo viene reinterpretato in chiave contemporanea. Abiti drappeggiati in blu e nero evocano la scultura greca, illuminati da dettagli dorati su spalle e scollature. Lo chiffon plissettato cattura la luce, rendendo il movimento naturale e sensuale.

Giacche aperte su gilet e top a reggiseno, abbinate a pantaloni in organza, lino e viscosa, creano un equilibrio tra struttura e fluidità. Piccoli tocchi eccentrici – la macro macula leopardo, organza e cavallino, dettagli metallici in oro e argento – aggiungono carattere alla collezione, mentre mocassini, slipper e infradito ancorano l’intero guardaroba a un concetto di eleganza confortevole. I foulard annodati in testa giocano con accessori e volume, mentre tonalità vitaminiche come il giallo, il pesca e il verde illuminano abiti e dettagli, conferendo un tocco di freschezza e allegria alla palette.

In prima fila, Alberta Ferretti applaude soddisfatta insieme a ospiti illustri: Rocío Muñoz Morales, seduta accanto alla stilista, incanta in un abito bianco, completato da tacchi a spillo argentati. A poca distanza, Olivia Palermo, sorridente in abito sottoveste a fiori, osserva entusiasta la passerella che celebra una femminilità elegante, libera e consapevole. La conferma della missione al femminile di Alberta Ferretti: offrire capi che amplificano la forza con grazia, per donne che vogliono vivere con sicurezza senza rinunciare allo stile. (di Federica Mochi)