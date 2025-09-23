circle x black
Cerca nel sito
 

Alberta Ferretti, la donna in confidenza tra sensualità e discrezione

Il direttore creativo Lorenzo Serafini presenta la prossima primavera-estate del marchio di Aeffe: "Femminilità e libertà di movimento miei valori"Sedute in prima fila allo show Rocío Muñoz Morales e Olivia Palermo.

Tre look di Alberta Ferretti per la spring-summer 2026
Tre look di Alberta Ferretti per la spring-summer 2026
23 settembre 2025 | 21.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un’eleganza riservata, sensuale e senza clamore: la donna Alberta Ferretti per la prossima primavera-estate vive la propria intimità muovendosi con naturalezza. La collezione, presentata nell’headquarter di Palazzo Donizetti, a Milano, e intitolata ‘In Confidence’, prende forma attorno a una donna padrona di casa, che ama ricevere e custodire il proprio stile di vita lontano da occhi indiscreti. Nel backstage, Lorenzo Serafini, direttore creativo del marchio, alla sua seconda prova al timone della griffe di Aeffe, racconta la filosofia della collezione: “Ho voluto continuare con la visione della prima sfilata: penso che uno dei valori fondamentali sia reiterare il messaggio che esprimi. Qui troviamo gli stessi valori che ho cominciato a mostrare al debutto: femminilità, sensualità, libertà di movimento. La donna deve sentirsi a proprio agio nei vestiti che decide di portare”.

In passerella tutto si trasforma in chiave privata: i completi diventano pigiama, le sciarpe si trasformano in kimono, e sono pensati in una dimensione di comfort e sensualità. La collezione prende ispirazione da una donna che predilige la riservatezza alla mondanità. “La privacy è libertà - osserva Serafini - ti permette di parlare liberamente, amare liberamente e vivere liberamente”. Un guardaroba costruito per proteggere la propria intimità, in cui il classicismo viene reinterpretato in chiave contemporanea. Abiti drappeggiati in blu e nero evocano la scultura greca, illuminati da dettagli dorati su spalle e scollature. Lo chiffon plissettato cattura la luce, rendendo il movimento naturale e sensuale.

Giacche aperte su gilet e top a reggiseno, abbinate a pantaloni in organza, lino e viscosa, creano un equilibrio tra struttura e fluidità. Piccoli tocchi eccentrici – la macro macula leopardo, organza e cavallino, dettagli metallici in oro e argento – aggiungono carattere alla collezione, mentre mocassini, slipper e infradito ancorano l’intero guardaroba a un concetto di eleganza confortevole. I foulard annodati in testa giocano con accessori e volume, mentre tonalità vitaminiche come il giallo, il pesca e il verde illuminano abiti e dettagli, conferendo un tocco di freschezza e allegria alla palette.

In prima fila, Alberta Ferretti applaude soddisfatta insieme a ospiti illustri: Rocío Muñoz Morales, seduta accanto alla stilista, incanta in un abito bianco, completato da tacchi a spillo argentati. A poca distanza, Olivia Palermo, sorridente in abito sottoveste a fiori, osserva entusiasta la passerella che celebra una femminilità elegante, libera e consapevole. La conferma della missione al femminile di Alberta Ferretti: offrire capi che amplificano la forza con grazia, per donne che vogliono vivere con sicurezza senza rinunciare allo stile. (di Federica Mochi)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Moda Primavera Estate Sensualità Discrezione Eleganza Femminilità
Vedi anche
Meloni: "Palestina? Pressione politica va fatta su Hamas" - Video
Trump, il gobbo e il problema tecnico all'Onu: "Sono guai" - Video
Roma, si schianta in moto sulla pensilina del bus vicino alla Sinagoga: le immagini - Video
News to go
Giorgetti: "Possibile deficit sotto il 3% già quest'anno"
News to go
Ecobonus e bonus casa, i requisiti: come richiederli
Caso Grillo jr., condannati tutti gli imputati: videonews dalla nostra inviata
Processo Grillo jr, l'avvocato Bongiorno: "Commossa dal pianto della mia assistita" - Video
News to go
Scontri ai cortei per Gaza: guerriglia a Milano, caos in tangenziale a Bologna - Video
News to go
Pil, Istat conferma +0,7% nel 2024
News to go
Rifiuti, in arrivo il bonus Tari: come funziona
Manifestazione per Gaza a Milano, passeggeri bloccati alla Stazione Centrale - Video
Corteo per Gaza a Milano, bruciata bandiera Usa vicino al consolato americano - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza