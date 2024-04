Alcott inaugura store ad Anacapri e collabora con Puma

Alcott apre uno store ad Anacapri che si lega, per design e concept, al negozio in via Torino, a Milano. A decorazione degli ambienti sono stati impiegati dei legni tinteggiati con colori chiari e delle immagini di celebrity ritratte sull’isola di Capri. Per celebrare l’importanza dello store sono state dedicate delle serie di colori e accessori all'isola.

Il brand, che ha già scelto Casio come proprio partner di rilievo per celebrare le collezioni Casio Vintage, Timeless e G-Shock, diventandone official dealer, collabora anche con Puma. La selezione di calzature ricalca e ripropone il carattere estetico delle collezioni Alcott e sarà disponibile online e nei negozi di Anacapri e Milano, presto anche negli altri store che saranno parte del processo di restyling.

Queste partnership, spiega il marchio, "sono alcuni incastri fondamentali della 'ri-definizione' dell’identità di Alcott". Spiega Francesco Collella, general manager del marchio: "Il progetto che vede la re-evolution di Alcott in divenire continuerà con altre partnership di livello internazionale selezionate e sarà un percorso che apertura dopo apertura, restyling dopo restyling stupirà sempre di più. Posso solo dire con fermezza: non è finita qui".