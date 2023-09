Alessandro Dell’Acqua omaggia la sua Napoli con N.21

Per la prossima primavera-estate lo stilista porta in passerella la doppia anima della sua città natale, tra aristocrazia e carnalità

E’ un omaggio alla città che gli ha dato i natali: Napoli. Una città dalla doppia anima, aristocratica e verace, carnale ed elegante. Suggestiva è dire poco per raccontare la prossima primavera estate firmata N.21, dove Alessandro Dell’Acqua rilegge le tante contraddizioni legate all’immaginario della città dall’animo patrizio e popolare celebrata da scrittori come Curzio Malaparte ed Elena Ferrante.

“È la prima volta che omaggio la mia città in modo così diretto - spiega lo stilista nel backstage della sfilata -. Napoli in questo momento è una città molto viva, tutto il mondo va a Napoli e mi è sembrato d’obbligo fare un omaggio alla mia città. Vivo a Milano da quasi 40 anni e non ho mai citato Napoli nelle mie collezioni. Stavolta ho voluto lavorare sulle due anime che costituiscono la città: un’anima aristocratica e una carnale ed erotica e le ho messe insieme. Convivono per contrasti ma lo fanno molto bene”.

Parola d’ordine: leggerezza assoluta. Dall'abito in organza che ha il davanti tagliato e cucito come se fosse una giacca e la gonna di un tailleur, al soprabito in organza bianca o i tailleur e gli abiti sottoveste costruiti con il tessuto della veletta, sul quale sono state cucite centinaia di paillettes grandi come pastiglie colorate e trasparenti. Le giacche si portano sopra i boxeur in raso, il completo top e gonna a tubo è in pizzo bianco, il fake tailleur si tinge di nero. Ci sono tessuti da couture e chiffon goffrati, le referenze degli abiti da sposa e il rigore delle divise da vedova. E ancora. le camicie maschili in cotone a righe e gli abitini diritti, neri con il colletto bianco: essenziali, rigorosi, sensuali.

“La silhouette in chiffon leggero ricorda il Cristo Velato - spiega Dell’Acqua - tutto è molto femminile. La prima parte della collezione è pulita e sartoriale e la seconda più verace. Napoli è una città non facile ma ti prende l’anima e quindi è bello esserci. Io non ci tornerei a vivere ma ti rapisce. Anche il popolo napoletano ha un grandissimo cuore. È una città difficile ma le cose difficili sono le più interessanti”. Tra le ispirazioni che definiscono la collezione non manca il romanzo ‘La vita bugiarda degli adulti’ di Elena Ferrante: “Mi piaceva la ‘napoletanità’ della protagonista, il suo essere ambigua e il rapporto quasi un po’ saffico con la ragazzina”. (di Federica Mochi).