Alla Milano Fashion Week la sfilata che supporta lotta contro cancro al seno

Si chiama I/Deal la sfilata per la prevenzione e la lotto contro il cancro al seno, andato in scena oggi a Milano presso il Foyer dell’Aula Magna dell’Università Bocconi, in apertura della fashion week. Un evento patrocinato da Camera Nazionale della Moda Italiana, con il supporto del Camera Moda Fashion Trust, e stato ideato da Cancer Culture, - l'organizzazione no-profit fondata e guidata da pazienti affetti da cancro al seno che scelgono di vivere la propria vita pienamente e completamente accettando gli alti e bassi della malattia. Modelle d’eccezione 20 donne che hanno superato la malattia e che hanno sfilato orgogliose del proprio corpo e del proprio coraggio. Selezionate dalla stylist Amelianna Loiacono, le creazioni in passerella appartengono a designer tra cui ActN1, AndreaAdamo, Cormio, Federico Cina, Magliano, Marcello Pipitone, Marco Rambaldi, Maxivive, Niccolò Pasqualetti, Tokyo James e Vitelli.

I proventi della vendita dei biglietti della sfilata, organizzata dall’agenzia creativa Art+Vibes, saranno destinati a due fondazioni oncologiche, la Fondazione Ieo-Monzino e la Fondazione Piemontese per la Ricerca del Cancro. “Quest’evento sarà un’occasione per celebrare la vita e ricordarci che il cancro non definisce il paziente - commenta Beth Fairchild, presidente di Cancer Culture -. Portando un messaggio di speranza alla comunità, con l’utilizzo di diverse espressioni artistiche, attraverso questo progetto speciale ambiamo a aumentare la consapevolezza, ispirare il cambiamento e far luce sulla realtà della malattia".

“Siamo onorati di patrocinare questo evento, che porta sul palcoscenico internazionale della Milano Fashion Week un argomento che interessa milioni di donne sul nostro pianeta - afferma Carlo Capasa, presidente della Camera nazionale della moda italiana -. Credo che questa sfilata sarà di grande ispirazione per tutti noi e metterà in luce ancora una volta quanta forza e quanta consapevolezza le donne sono in grado di far crescere in loro e dimostrare anche nelle situazioni più dolorose”. Non è la prima volta che Cancer Culture porta in scena un fashion show. Infatti l’associazione ha creato il format nel 2017 con un debutto alla New York Fashion Week, seguito da una serie di eventi in cui sono stati raccolte centinaia di migliaia di dollari per supportare istituti e fondazioni impegnati nella cura di donne affette da tumore al seno.

Tra i principali partner del progetto Università Bocconi, che ha dato accesso a una location prestigiosa, Video Gang, che curerà la regia e le riprese dello show, Aurora Music, che ha creato una colonna sonora speciale per la sfilata, Urban Production per l’allestimento della sfilata, Penna Fritta per la comunicazione social, Atelier Gourmode con Mimosa Milano e RosAlba di Pierpaolo Pecorari per il food&beverage. Si ringraziano inoltre Mks Milano Fashion Agency per il make up, Wella per l’hair styling e infine Karla Otto per il contributo come ufficio stampa.