All'asta abito Beyoncé indossato nel visual album 'Black is King'

La super star mondiale Beyoncé si unisce al gruppo di creativi visionari che supportano Create 100, la campagna globale che celebra la creatività in occasione dei 100 anni di Storytelling Disney. La tuta indossata da Beyoncé nel visual album 'Black is King' arricchisce il lungo elenco di opera ispirando le nuove generazioni con il classico Disney 'Il Re Leone'. I fan di tutto il mondo potranno partecipare all’asta provando ad aggiudicarsi oggetti ed esperienze ispirati al legame di ciascun creatore con le storie e i personaggi Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e 20th Century. L’asta coinvolgerà 18 Paesi dal 12 al 30 ottobre e i ricavi saranno devoluti al partner di beneficenza Disney Make-A-Wish.

Per supportare l’iniziativa Create 100, Disney ha donato a Make-A-Wish 1 milione di dollari per sostenere la realizzazione di desideri capaci di migliorare la vita delle bambine e dei bambini affetti da gravi patologie. In oltre 40 anni, Disney e Make-A-Wish hanno realizzato insieme i desideri di oltre 150mila bambine e bambini in tutto il mondo, un impegno che rende Disney il principale realizzatore di desideri per Make-A-Wish al mondo. I desideri che migliorano la vita includono esperienze di shopping, visite agli Studios, soggiorni presso parchi e resort, crociere, incontri con star, esperienze sportive e altro ancora. Molti cast member Disney sono anche volontari, genitori dei bimbi che esprimono i desideri o adulti che da bambini hanno beneficiato di questa collaborazione.

Tra i creativi, brand e talenti di nuova generazione provenienti da oltre 18 Paesi che hanno aderito alla campagna ci sono Adidas, Christian Louboutin, Maison Valentino, Nigo, Pandora, Sabyasachi Mukherjee, Tommy Hilfiger, Vik Muniz e Virgil Abloh Securities/Alaska Alaska. Anche gli Storyteller Disney Kevin Feige (Marvel Studios), Jennifer Lee (Walt Disney Animation Studios), Jon Landau (Lightstorm Entertainment) e Pete Docter (Pixar Animation Studios) hanno donato alcuni speciali prodotti rappresentativi dei film e delle storie dei loro Studios di riferimento.