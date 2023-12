Alviero Martini 1A Classe sigla partnership con Triboo Shanghai

Alviero Martini 1A Classe, il brand lifestyle dell’iconica mappa geo, in costante crescita sia in Italia che all’estero, ha avviato una partnership strategica con Triboo Shanghai, sede asiatica della digital transformation factory italiana Triboo, per il rafforzamento della sua presenza sul mercato cinese che si prevede come durevole e proficua. È già imminente il debutto di Alviero Martini 1A Classe con un flagship sulla stimata piattaforma di e-commerce T-Mall (Alibaba) e sulle piattaforme social WeChat, Weibo e Little Red Book che vantano la presenza di miliardi di utenti.

Triboo sarà responsabile della gestione, insieme ad Alviero Martini 1A Classe, degli account ufficiali sulle principali piattaforme di social media cinesi, nonché della promozione e valorizzazione sul territorio della sua ampia varietà di prodotti e categorie merceologiche, favorendo e coltivando l’acquisizione di una solida community di clienti fedeli.

“Siamo lieti di lanciare il nostro flagship store ufficiale su T-Mall, consentendo ad Alviero Martini 1A Classe di soddisfare la esigenze della clientela cinese. Siamo felici nell'estendere il valore del nostro marchio e dei nostri prodotti a questo mercato” commenta Mauro Ronchi, coo di Alviero Martini 1A Classe. La presenza su T-mall e sui canali social è fondamentale per catturare soprattutto l'attenzione dei più giovani consumatori cinesi, iperconnessi e inclini all’uso di servizi digitali avanzati, oltre che appassionati del patrimonio e della qualità propria del Made in Italy, che godranno di una capillare presenza del marchio su più piattaforme con un’offerta completa.

A supporto di Alviero Martini 1A Classe, Triboo Shanghai assumerà inoltre un ruolo significativo nell'implementazione delle attività anche negli store fisici e in tutti gli aspetti legati alle pubbliche relazioni, con particolare attenzione al coinvolgimento di Key Opinion Leader (Kol) strategici all'interno del mercato asiatico. "Siamo entusiasti di stabilire questa partnership con Alviero Martini 1A Classe - sottolinea Gabriele Barbati, direttore generale di Triboo Shanghai - che rappresenta uno dei più grandi mercati per i beni di lusso. Si tratta di un'opportunità interessante per il marchio, data la sua notorietà a livello mondiale e l'unicità del prodotto. Allo stesso tempo, è una grande opportunità anche per la nostra azienda, che può aiutare il brand ad avere successo in questo mercato. Siamo fiduciosi di poter ottenere grandi risultati".