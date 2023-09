Andrea Incontri: "Con Benetton parlo a tutte le generazioni"

Una moda di tutti e per tutti, pensata per vestire una comunità contemporanea fatta di nuclei creati da legami d’amore, affetto e solidarietà. E' questo il fil rouge della prossima primavera-estate firmata Benetton, andata in scena oggi al Museo della Permanente, a Milano, sotto il segno del claim 'Be on'. Lo scambio generazionale è il manifesto dello show, con modelle e modelle che in passerella sfilano assieme ai bambini. Madri, padri, figli, coppie di oggi, nuclei multietnici e poligenerazionali, da Benetton c'è spazio per tutti.

"E' un anno e mezzo che lavoro per Benetton e sono molto orgoglioso di collaborare con un team così strutturato e capace di realizzare i miei pensieri e la mia visione - spiega Andrea Incontri nel backstage, al termine della sfilata -. Noi abbiamo avuto un bellissimo riscontro dalle nuove generazioni e ora abbiamo un nuovo target di cliente che prima non c’era: sono donne che amano la moda ma anche un bel prodotto basico di qualità". Anche la ciliegia, lanciata nella prima collezione firmata Incontri, è diventata un simbolo. "Essere riconoscibili non attraverso il logo ma tramite un segno grafico credo possa essere un valore aggiunto".

Per raccontare la prossima stagione di Benetton Incontri è partito dalla maglieria: "Punto focale e genesi vera del marchio - spiega - fino all'evoluzione legata al jersey e alle polo, protagoniste nello show, e all'all over stampato a fiori". Anche le polo oversize funzionano bene sia come minidress sia croppate. Le righe, codice del brand, sono riprodotte in multipli di stile, a crochet, o impreziosite da fili di lurex. La tecnica vanisè, con giochi cromatici e punzonature, enfatizza la silhouette in un’evoluzione della storica maglia pin-up, mentre i classici gilet, cardigan e culotte diventano una nuova uniforme Benetton. Spazio anche alle stampe: banane, mirtilli, more, fragole, margherite e dalie, sono le star della collezione.

"Oggi ho una maggiore consapevolezza per l’eredità che ha il marchio - evidenzia Incontri - Sto cercando di ricostruire i valori fondamentali attraverso il prodotto, inclusivo. Il mio approccio è legato alla qualità del prodotto, è trasversale e generazionale. Benetton è un marchio unico al mondo: abbracciamo dal neonato all’adulto". (di Federica Mochi)