Anna Wintour cerca un assistente come ne 'Il Diavolo veste Prada'

La direttrice di Vogue più famosa del mondo, Anna Wintour, cerca un assistente ed è disposta a pagarla fino ad 80.000 dollari. Sembra la trama de 'Il Diavolo veste Prada' ma è realtà. Tre giorni fa, martedì 13 giugno, la Condé Nast ha inserito sul suo sito Carrers un annuncio di lavoro per Assistant to the Editor in Chief (qui il link).

Il candidato dovrà gestire incontri, chiamate, programmi di produzione, eventi, contenuti, progetti speciali. Deve essere "estremamente organizzato, efficiente, rispettoso delle scadenze, in grado di essere multitasking" e avere ottime capacità di scrittura. Deve inoltre avere un atteggiamento propositivo equilibrato da umiltà e volontà di imparare. Deve essere laureato con uno o due anni di tirocinio o esperienza lavorativa dove ha fornito del supporto amministrativo preferibilmente nell'industria digitale, dei contenuti o editoriale. Il lavoro sarà sul posto nei quartieri generali di Condé Nast del World Trade Center e la paga è tra i 60.000 e gli 80.000 dollari.

Riuscirà il nuovo candidato a fare breccia nel cuore di Anna Wintour? Andy Sachs, il personaggio interpretato da Anne Hathaway ne 'Il Diavolo veste Prada' non ci riuscì come l'autrice Lauren Weisberger che scrisse il libro da cui è tratto il film. Rimase solo un anno a Vogue, dal 1999 al 2000.